يشارك عدد من الجامعيين الجزائريين في أشغال المؤتمر السابع للجمعية المصرية للنقد الأدبي، التي ستنطلق غدا الأحد بالقاهرة تحت عنوان "جماليات الكتابة الجديدة".
وستتدخل خلال الجلسة العلمية الأولى من هذه التظاهرة الدكتورة حكيمة بوقرومة أستاذة بجامعة مسيلة بالجزائر ببحث بعنوان "الأدب التفاعلي وإشكالية المصطلح"، كما ستساهم في نفس الجلسة الجزائرية وهيبة صوالح بمداخلة حول "بنية النص الرقمي الورقي رواية كهوف دراجوسان".
وستعرف الجلسة العلمية الثانية من أشغال المؤتمر التي تتواصل على مدى ثلاثة أيام مشاركة ثلاث جامعيات من الجزائر، ويتعلق الأمر بجميلة روباش التي تقدم موضوعا بعنوان "الناقد والأدب الرقمي" وحياة بوخليط التي تقدم ورقة بعنوان "تضافر الفنون بين التواصل المعلوماتي والتأثير الجمالي" وخديجة بلومو بمداخلة بعنوان "نحو نقد رقمي للأدب التفاعلي، آليات جديدة لنص جديد".
ويشارك الأستاذ الجزائري عياد زويرة في أشغال الجلسة الثالثة من المؤتمر بورقة حول "النص التفاعلي عبر شبكات التواصل الاجتماعي، الفيس بوك نموذجا"، ويقدم الباحث الجزائري أحمد بقار ورقة بعنوان "شعرية السرد في القصص القصيرة جدا".
يذكر أن المؤتمر يركز في هذه الطبعة الـ7 على مواضيع تتعلق بالنقد الرقمي والحساسية السردية الجديدة وشعرية القصة القصيرة جدا، وأيضا تداخل الأنواع في الكتابة الجديدة.
ويشارك في هذا المؤتمر إلى جانب الجامعيين الجزائريين حضور مميز من الجامعيين العرب من الكويت والسعودية والمغرب وتونس إلى جانب نقاد وأساتذة من مصر البلد المنظم.
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حضور جزائري قوي في مؤتمر دولي للنقد بالقاهرة
وكالات
يشارك عدد من الجامعيين الجزائريين في أشغال المؤتمر السابع للجمعية المصرية للنقد الأدبي، التي ستنطلق غدا الأحد بالقاهرة تحت عنوان "جماليات الكتابة الجديدة".
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وستتدخل خلال الجلسة العلمية الأولى من هذه التظاهرة الدكتورة حكيمة بوقرومة أستاذة بجامعة مسيلة بالجزائر ببحث بعنوان "الأدب التفاعلي وإشكالية المصطلح"، كما ستساهم في نفس الجلسة الجزائرية وهيبة صوالح بمداخلة حول "بنية النص الرقمي الورقي رواية كهوف دراجوسان".
وستعرف الجلسة العلمية الثانية من أشغال المؤتمر التي تتواصل على مدى ثلاثة أيام مشاركة ثلاث جامعيات من الجزائر، ويتعلق الأمر بجميلة روباش التي تقدم موضوعا بعنوان "الناقد والأدب الرقمي" وحياة بوخليط التي تقدم ورقة بعنوان "تضافر الفنون بين التواصل المعلوماتي والتأثير الجمالي" وخديجة بلومو بمداخلة بعنوان "نحو نقد رقمي للأدب التفاعلي، آليات جديدة لنص جديد".
ويشارك الأستاذ الجزائري عياد زويرة في أشغال الجلسة الثالثة من المؤتمر بورقة حول "النص التفاعلي عبر شبكات التواصل الاجتماعي، الفيس بوك نموذجا"، ويقدم الباحث الجزائري أحمد بقار ورقة بعنوان "شعرية السرد في القصص القصيرة جدا".
يذكر أن المؤتمر يركز في هذه الطبعة الـ7 على مواضيع تتعلق بالنقد الرقمي والحساسية السردية الجديدة وشعرية القصة القصيرة جدا، وأيضا تداخل الأنواع في الكتابة الجديدة.
ويشارك في هذا المؤتمر إلى جانب الجامعيين الجزائريين حضور مميز من الجامعيين العرب من الكويت والسعودية والمغرب وتونس إلى جانب نقاد وأساتذة من مصر البلد المنظم.