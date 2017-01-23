قدمت وزارة الداخلية والجماعات المحلية تسهيلات للأحزاب الصغيرة تحسبا للانتخابات التشريعية المقبلة، حيث رخصت لها بالتحالف لغرض جمع التوقيعات المطلوبة، في قرار رأى فيه المتابعون تخوفا من قبل الحكومة في أن تؤدي عتبة 4 بالمائة الواردة في قانون الانتخابات إلى نتائج عكسية قد تؤدي إلى نسب مشاركة ضعيفة في التشريعيات.
فصلت مصالح نور الدين بدوي، في قضية تحالفات الأحزاب السياسية التي قررت دخول التشريعيات المقبلة مجتمعة، حيث أقرت لفائدتها تسهيلات من خلال حساب نسبة نجاحها في الانتخابات مجمعة وتقسيم النسبة الإجمالية على كل حزب، في حين أعطت فرصة لتشكيلات صغيرة لم تتمكن من جمع نسبة 4 بالمائة كما ورد في قانون الانتخابات بالمشاركة في الانتخابات عبر عقدها تحالفات وتشكيل عائلات سياسية، وهو ما اعتبره بعض العارفين في الشأن القانوني محاولة لكسب ورقة المشاركة سواء بالنسبة للأحزاب أم للهيئة الناخبة، وعدم تكرار سيناريو العزوف، وفي نفس الوقت استدراك إحدى مواد قانون الانتخابات التي شددت على إلزامية تحقيق القوائم المشاركة نسبة 4 بالمائة من إجمالي الأصوات المعبر عنها.
وفي هذا الإطار، يرى القيادي في جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف، أن مثل هذه التسهيلات التي أعلنتها وزارة الداخلية، تؤكد ما سبق وإن حذرت منه الأحزاب السياسية التي أعلنت رفضها في وقت سابق قانون الانتخابات الجديد بحجة أنه إقصائي ومجحف في حق الطبقة السياسية، مضيفا في تصريح لـ"الشروق"، أن مثل هذه الإجراءات تصب في مصالح الأحزاب السياسية، خاصة أن السلطة على - حد قوله- ترغب في رفع نسبة المشاركة في التشريعيات. بالمقابل انتقد النائب البرلماني إلزام الأحزاب السياسية الجديدة التي تترشح لأول مرة بشرط جمع التوقيعات لدخول التشريعيات، وهو ما اعتبره "ظلما" في حق هؤلاء، مطالبا بمنحهم فرصة، أو أن يتحالفوا ضمن عائلات سياسية، لاسيما أن رئيس الجمهورية على - حد قوله - شجع مثل هذه التحالفات في 1999.
بالمقابل، أكد المدير العام بالنيابة للحريات والشؤون القانونية بوزارة الداخلية لخضر عمارة، في تصريح صحفي، أن قضية التكتلات الحزبية، فصل فيها نهائيا، حيث ستحسب نسبة نجاحهم في الانتخابات مجمعة، ولكن يتم توزيع النسبة الإجمالية على كل حزب مثلما حدث في 2012، قائلا: "كل قائمة تترشح يجب أن يكون لديها 4 بالمائة من الأصوات الانتخابية أي 250 صوت لكل مقعد"، أما بخصوص الأحزاب الصغيرة التي لم تجمع هذه النسبة يمكن لها التحالف فيما بينها.
وفي رد على سؤال بخصوص مشاركة الجيش الوطني الشعبي في الانتخابات، قال: "هم أبناء الجزائر ويحق لهم الانتخاب في ولايات إقامتهم"، أما فيما يتعلق بالتخوفات التي أثارتها بعض الأحزاب السياسية بشأن التزوير، رد بالقول: "من يتحدث عن الغش ... لابد أن يجبر أعضاء حزبه على التواجد في كل مكاتب الاقتراع"، كشافا في نفس الوقت أن نسبة الهيئة الناخبة لهذه السنة ستفوق 23 مليون جزائري.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
الأكثر تفاعلا
1"بختي بلعايب" في ذمة الله
2"مير" يبيع مواد البناء"بالكريدي" للمستفيدين من البناء الذاتي
3عام كامل للحصول على موعد عند أطباء السكري!
4رؤوس قوائم الترشيحات للبيع لمن يدفع أكثر!
5بلعايب.. كفل الأيتام وصادق التجار وحارب "بارونات الاستيراد"
Français English
الرأي
سلطان بركاني
كيف تتمنّى أن ترحل عن هذه الدّنيا؟
سليم قلالة
بونوا يُنصف الحجاب في فرنسا
معلومي ياسين
لا تتلاعبوا بالجزائر
سلطان بركاني
المرجعية الدينيّة الوطنية.. بين التّنظير والتّطبيق
عبد الناصر
قمة الجدّ في موضوع لهو!
عثمان سعدي
عن الشاعر الأمازيغي القبائلي الكبير محند أُو محند
محمد سليم قلالة
هذه روح التضامن التي نريد
محمد الهادي الحسني
العقون والأطرش
جمال لعلامي
.. تعرفوا غير تموتوا !
صالح عوض
القدس.. خط أخضر
الفيديو
اللغة الإنكليزية في الجزائر.. هل تتفوق على الفرنسية؟
الصادق المهدي يعود إلى السودان بعد قضاء 30 شهراً في المنفى
إيفانكا ترامب تحبو في البيت الأبيض لأول مرة!
"إسرائيل" تفتح باب الاستيطان على مصراعيه
روسية تستعرض قوتها الخارقة بجر عربتي ترام في الصقيع!
ترامب ينهي مشاركة بلاده في اتفاقية التبادل الحر عبر المحيط الهادئ
امرأة آسيوية تعتدي على مسلمة بجامعة أستراليا
شاهد كيف يعامل كل من أوباما وترامب زوجته؟!
عسكر الجزائر يعطّلون الحواسيب الكورية في استحقاق بطولة العالم
من هو يحيى جامع الذي يرفض التخلي عن السلطة في غامبيا؟
السماح للأحزاب الصغيرة بالتكتل لتجاوز عتبة 4 بالمائة
الداخلية تخفف من الشروط الإقصائية في التشريعيات
أسماء بهلولي
صحافية بالقسم الوطني لجريدة الشروق
قدمت وزارة الداخلية والجماعات المحلية تسهيلات للأحزاب الصغيرة تحسبا للانتخابات التشريعية المقبلة، حيث رخصت لها بالتحالف لغرض جمع التوقيعات المطلوبة، في قرار رأى فيه المتابعون تخوفا من قبل الحكومة في أن تؤدي عتبة 4 بالمائة الواردة في قانون الانتخابات إلى نتائج عكسية قد تؤدي إلى نسب مشاركة ضعيفة في التشريعيات.
تغطيات ذات صلة
الداخلية تخفف من الشروط الإقصائية في التشريعيات
حاملو الشهادات وعقود ما قبل التشغيل يطالبون بالإدماج في المناصب الشاغرة
"مير" يبيع مواد البناء"بالكريدي" للمستفيدين من البناء الذاتي
"نتعهد بتحسين ظروفكم وتسوية ملفاتكم قبل جوان المقبل"
اجتياز المترشحين لاختبارات "السانكيام" في مدارسهم الأصلية
فصلت مصالح نور الدين بدوي، في قضية تحالفات الأحزاب السياسية التي قررت دخول التشريعيات المقبلة مجتمعة، حيث أقرت لفائدتها تسهيلات من خلال حساب نسبة نجاحها في الانتخابات مجمعة وتقسيم النسبة الإجمالية على كل حزب، في حين أعطت فرصة لتشكيلات صغيرة لم تتمكن من جمع نسبة 4 بالمائة كما ورد في قانون الانتخابات بالمشاركة في الانتخابات عبر عقدها تحالفات وتشكيل عائلات سياسية، وهو ما اعتبره بعض العارفين في الشأن القانوني محاولة لكسب ورقة المشاركة سواء بالنسبة للأحزاب أم للهيئة الناخبة، وعدم تكرار سيناريو العزوف، وفي نفس الوقت استدراك إحدى مواد قانون الانتخابات التي شددت على إلزامية تحقيق القوائم المشاركة نسبة 4 بالمائة من إجمالي الأصوات المعبر عنها.
وفي هذا الإطار، يرى القيادي في جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف، أن مثل هذه التسهيلات التي أعلنتها وزارة الداخلية، تؤكد ما سبق وإن حذرت منه الأحزاب السياسية التي أعلنت رفضها في وقت سابق قانون الانتخابات الجديد بحجة أنه إقصائي ومجحف في حق الطبقة السياسية، مضيفا في تصريح لـ"الشروق"، أن مثل هذه الإجراءات تصب في مصالح الأحزاب السياسية، خاصة أن السلطة على - حد قوله- ترغب في رفع نسبة المشاركة في التشريعيات. بالمقابل انتقد النائب البرلماني إلزام الأحزاب السياسية الجديدة التي تترشح لأول مرة بشرط جمع التوقيعات لدخول التشريعيات، وهو ما اعتبره "ظلما" في حق هؤلاء، مطالبا بمنحهم فرصة، أو أن يتحالفوا ضمن عائلات سياسية، لاسيما أن رئيس الجمهورية على - حد قوله - شجع مثل هذه التحالفات في 1999.
بالمقابل، أكد المدير العام بالنيابة للحريات والشؤون القانونية بوزارة الداخلية لخضر عمارة، في تصريح صحفي، أن قضية التكتلات الحزبية، فصل فيها نهائيا، حيث ستحسب نسبة نجاحهم في الانتخابات مجمعة، ولكن يتم توزيع النسبة الإجمالية على كل حزب مثلما حدث في 2012، قائلا: "كل قائمة تترشح يجب أن يكون لديها 4 بالمائة من الأصوات الانتخابية أي 250 صوت لكل مقعد"، أما بخصوص الأحزاب الصغيرة التي لم تجمع هذه النسبة يمكن لها التحالف فيما بينها.
وفي رد على سؤال بخصوص مشاركة الجيش الوطني الشعبي في الانتخابات، قال: "هم أبناء الجزائر ويحق لهم الانتخاب في ولايات إقامتهم"، أما فيما يتعلق بالتخوفات التي أثارتها بعض الأحزاب السياسية بشأن التزوير، رد بالقول: "من يتحدث عن الغش ... لابد أن يجبر أعضاء حزبه على التواجد في كل مكاتب الاقتراع"، كشافا في نفس الوقت أن نسبة الهيئة الناخبة لهذه السنة ستفوق 23 مليون جزائري.