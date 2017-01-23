قدمت فرقة النوارس للمسرح والفنون الدرامية -البليدة - عرضا شرفيا لمسرحية "لكستا"، حيث أمتع الثنائي ياسين جوزي وعبد الله نميش جمهور بشطارزي ركحيا، بتقديم مقاربة حول ما أسماه مخرج العمل أحمد مداح "العبثية التي يعيش في ظلها الإنسان المعاصر" من خلال تسليط الضوء على واقعه الاجتماعي والسياسي الأليم والتشاؤمي، وخصوصا فيما يتعلق بانعدام التواصل بين أفراد المجتمع في ظل الانطواء والانعزال.
وفي ملابسهما المهترئة ووسط ديكور ضيق يغلب عليه الحزن والظلام في رمزية واضحة إلى سوداوية الحياة وقساوتها، جسدت القصة حياة شابين، الأول أعمى معاق والثاني شبه مجنون- في التعبير عن إشكاليات الاغتراب والانغلاق على النفس والفراغ القاتل والعنف اللفظي وأحيانا الجسدي، وكذا الغياب الكلي لثقافة النقاش، وهذا ضمن فضاء حواري خاص بهما، وكأن الحياة العادية لا تعنيهما أو هما لا يعنيانها.
وقد نال هذا العمل -المقتبس عن نص للكاتب المسرحي الأيرلندي صامويل بيكيت الذي قدم بالعامية مع بعض الحوارات باللغة العربية الفصحى- إعجاب الحضور على قلتهم، حيث استمتعوا خصوصا بالمشاهد الـ"تراجيكوميدية" التي ميّزته، وهذا على الرغم أيضا من عدم وضوح معاني بعض المشاهد الأخرى التي بدت فلسفية جدا بالنسبة للمتفرج العادي.
كما استمتع جمهور العاصمة في أمسية نفس اليوم ومن خشبة دار الأوبرا بوعلام بسايح بالمسرحية الغنائية "قمر الزمان والأميرة بودور" المستمدة من "ألف ليلة وليلة "من طرف السوبرانو أمل جلول إبراهيم والراوي جهاد درويش أمام جمهور منتقى.
وتحكي الرواية التي برع في سرد أحداثها اللبناني جهاد درويش، والتي تألقت في أدائها بصوت عذب أمل إبراهيم جلول بدعم من العازف على آلة البيانو نيكولا جوف قصة حب فريدة بين شخصين متشابهين ومتكاملين "قمر الزمان" أمير البلد الذي تغرب منه الشمس و"بدور" أميرة الصين، حيث تشرق الشمس.
ونظم عرض المسرحية الغنائية "قمر الزمان والأميرة بودور" من طرف المعهد الفرنسي بالجزائر في إطار برنامج "ليلة الأفكار" المقترحة من قبل معاهد ثقافية أوروبية بالجزائر، حيث ستنظم عروض وأفلام ولقاءات موضوعاتية وحفلات موسيقية إلى غاية يوم 27 جانفي بالجزائر العاصمة.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
الأكثر تفاعلا
1حضور جزائري قوي في مؤتمر دولي للنقد بالقاهرة
2الشاعر المصري سيد حجاب في ذمة الله
3"قمر الزمان والأميرة بدور" يمتع جمهور دار الأوبرا
Français English
الرأي
سلطان بركاني
كيف تتمنّى أن ترحل عن هذه الدّنيا؟
سليم قلالة
بونوا يُنصف الحجاب في فرنسا
معلومي ياسين
لا تتلاعبوا بالجزائر
سلطان بركاني
المرجعية الدينيّة الوطنية.. بين التّنظير والتّطبيق
عبد الناصر
قمة الجدّ في موضوع لهو!
عثمان سعدي
عن الشاعر الأمازيغي القبائلي الكبير محند أُو محند
محمد سليم قلالة
هذه روح التضامن التي نريد
محمد الهادي الحسني
العقون والأطرش
جمال لعلامي
.. تعرفوا غير تموتوا !
صالح عوض
القدس.. خط أخضر
الفيديو
اللغة الإنكليزية في الجزائر.. هل تتفوق على الفرنسية؟
الصادق المهدي يعود إلى السودان بعد قضاء 30 شهراً في المنفى
إيفانكا ترامب تحبو في البيت الأبيض لأول مرة!
"إسرائيل" تفتح باب الاستيطان على مصراعيه
روسية تستعرض قوتها الخارقة بجر عربتي ترام في الصقيع!
ترامب ينهي مشاركة بلاده في اتفاقية التبادل الحر عبر المحيط الهادئ
امرأة آسيوية تعتدي على مسلمة بجامعة أستراليا
شاهد كيف يعامل كل من أوباما وترامب زوجته؟!
عسكر الجزائر يعطّلون الحواسيب الكورية في استحقاق بطولة العالم
من هو يحيى جامع الذي يرفض التخلي عن السلطة في غامبيا؟
النوارس" تعيد صامويل بيكيت من بشطارزي
"قمر الزمان والأميرة بدور" يمتع جمهور دار الأوبرا
آ. ش - وكالات
قدمت فرقة النوارس للمسرح والفنون الدرامية -البليدة - عرضا شرفيا لمسرحية "لكستا"، حيث أمتع الثنائي ياسين جوزي وعبد الله نميش جمهور بشطارزي ركحيا، بتقديم مقاربة حول ما أسماه مخرج العمل أحمد مداح "العبثية التي يعيش في ظلها الإنسان المعاصر" من خلال تسليط الضوء على واقعه الاجتماعي والسياسي الأليم والتشاؤمي، وخصوصا فيما يتعلق بانعدام التواصل بين أفراد المجتمع في ظل الانطواء والانعزال.
تغطيات ذات صلة
"قمر الزمان والأميرة بدور" يمتع جمهور دار الأوبرا
حضور جزائري قوي في مؤتمر دولي للنقد بالقاهرة
الشاعر المصري سيد حجاب في ذمة الله
شيرين تعتذر من عمرو دياب.. وهجوم شرس من الفنانين المصريين عليها !!
"دامنكو" تغني الجاز الفرنسي لأوّل مرة على مسرح "ابن زيدون"
وفي ملابسهما المهترئة ووسط ديكور ضيق يغلب عليه الحزن والظلام في رمزية واضحة إلى سوداوية الحياة وقساوتها، جسدت القصة حياة شابين، الأول أعمى معاق والثاني شبه مجنون- في التعبير عن إشكاليات الاغتراب والانغلاق على النفس والفراغ القاتل والعنف اللفظي وأحيانا الجسدي، وكذا الغياب الكلي لثقافة النقاش، وهذا ضمن فضاء حواري خاص بهما، وكأن الحياة العادية لا تعنيهما أو هما لا يعنيانها.
وقد نال هذا العمل -المقتبس عن نص للكاتب المسرحي الأيرلندي صامويل بيكيت الذي قدم بالعامية مع بعض الحوارات باللغة العربية الفصحى- إعجاب الحضور على قلتهم، حيث استمتعوا خصوصا بالمشاهد الـ"تراجيكوميدية" التي ميّزته، وهذا على الرغم أيضا من عدم وضوح معاني بعض المشاهد الأخرى التي بدت فلسفية جدا بالنسبة للمتفرج العادي.
كما استمتع جمهور العاصمة في أمسية نفس اليوم ومن خشبة دار الأوبرا بوعلام بسايح بالمسرحية الغنائية "قمر الزمان والأميرة بودور" المستمدة من "ألف ليلة وليلة "من طرف السوبرانو أمل جلول إبراهيم والراوي جهاد درويش أمام جمهور منتقى.
وتحكي الرواية التي برع في سرد أحداثها اللبناني جهاد درويش، والتي تألقت في أدائها بصوت عذب أمل إبراهيم جلول بدعم من العازف على آلة البيانو نيكولا جوف قصة حب فريدة بين شخصين متشابهين ومتكاملين "قمر الزمان" أمير البلد الذي تغرب منه الشمس و"بدور" أميرة الصين، حيث تشرق الشمس.
ونظم عرض المسرحية الغنائية "قمر الزمان والأميرة بودور" من طرف المعهد الفرنسي بالجزائر في إطار برنامج "ليلة الأفكار" المقترحة من قبل معاهد ثقافية أوروبية بالجزائر، حيث ستنظم عروض وأفلام ولقاءات موضوعاتية وحفلات موسيقية إلى غاية يوم 27 جانفي بالجزائر العاصمة.