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الوزارة تحتفظ بإجراءات السنة الماضية
اجتياز المترشحين لاختبارات "السانكيام" في مدارسهم الأصلية
أبقت، وزارة التربية، على نفس الإجراءات التي اتخذتها في امتحان شهادة نهاية المرحلة الابتدائية "السانكيام" في دورته السابقة، أبرزها تمكين المترشحين من اجتياز اختبارات الامتحان بمدارسهم دون تحويلهم إلى مراكز إجراء أخرى.
وعلمت "الشروق" من مصادر مطلعة، ن الوصاية من خلال الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، احتفظت بنفس إجراءات تنظيم امتحانات "السانكيام"، مع الإبقاء على نفس الطاقم الإداري للمؤسسة التربوية بدءا بالمدير الذي سيتولى مهمة رئيس مركز إلى آخر، كما ستلتزم مدارس التعليم الخاصة بنفس الإجراءات، وتتحول إلى مراكز إجراء للتلاميذ المترشحين، علما أن مراكز الإجراء السنة الماضية فاقت 13 ألف مركز، وهو رقم كبير يتطلب تجنيد عدد هائل من الحراس "الأساتذة" ورجال الأمن.
وأشارت مصادرنا إلى أنه رغم مطالبة الأسرة التربوية بضرورة اجتياز التلاميذ لاختباراتهم بمدارس غير مدارسهم، تفاديا للغش الذي يؤثر على مستوى الناجحين في سنوات الدراسة التي تليها، خاصة وأنه قد تم تسجيل بمركز إجراء واحد 20 مترشحا فقط، إلا أن الوصاية بقيت متمسكة بقراراتها، واحتفظت بنفس الإجراءات بحجة الرفع من معنويات المترشح الصغير السن تفاديا لإرباكه.
ومعلوم، أن وزارة التربية، أدرجت تغييرات على رزنامة الامتحانات المدرسية الرسمية دورة 2017، ببرمجة امتحان "السانكيام" في 28 ماي، على أن يجتاز المترشحون في المدة الممتدة بين 4 و6 جوان المقبل امتحان شهادة التعليم المتوسط، ليكون التلاميذ على موعد مع امتحان البكالوريا في الفترة بين 11 إلى 14 جوان.
مواطن في الميدان - الجزائر2017/01/27 على 22:051
والله فضيحة كان في الماضي التنافس على نجاح كل تلاميذ المدرسة واليوم نتنافس على معدل الناجحين يجب ان لا يقل على 9/10..المدير من باب الى باب تكتب الاجابة على السبورة ويدونها التلاميذ..والأغرب من هذا كله يكافأ المدير الغشاش وينال جوائز تحيا الديمقراطية ...
منجي - الجزائر2017/01/27 على 22:122
من الأفضل ترك المعلم لتقييم تلاميذ قسمه بكل نزاهة ومن يستحق النجاح ينتقل ومن يجب ان يعيد السنة يعيدها . أو حساب المعدل العام ونترك الغش وما وراءه.
فوزي - الجزائر2017/01/27 على 22:203
لو يتم تجميع تلاميذ المدارس في أقرب متوسطة وتوكل الحراسة لأساتذة المتوسط لرسب 95 في المئة من التلاميذ ..والوزيرة على علم بهذا لذلك تركتهم في مدارسهم مع مديرهم مع تبادل الحراس مع الاتفاق على انجاح كل التلاميذ...هزولت يا للمهزلة .