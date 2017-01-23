جددت المنظمة الوطنية للشباب حاملي الشهادات واللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية سابقا، مطالبتها الوزير الأول بضرورة التعجيل بإصدار تعليمة رسمية لإعطاء الأولوية عن طريق المسابقات الداخلية لهده الفئة، ومنحهم الأولوية للتوظيف في المناصب الشاغرة المصرح بها في كل القطاعات أو التي تم إعلانها.
وشددت المنظمة الوطنية لشباب حاملي الشهادات، في بيان تلقت "الشروق" نسخة منه، على الظروف المزرية التي تعاني منها فئة عقود ما قبل التشغيل بجهازيها جهاز المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي التابعين لوزارتي العمل والتشغيل، والتضامن الوطني والأسرة، وما أسمته التجاهل من طرف العديد من القطاعات التي تقصي هذه الفئة في التوظيف ومنحها الأولوية وهذا برأيها اختراق لتعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال.
واعتبرت المنظمة، إعلان المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، عبر موقعها عن فتح 14704 مسابقة للتوظيف، التي يفترض تنظيمها من طرف المؤسسات والإدارات العمومية خلال 2017، وذلك بعنوان السنة المالية الماضية. تعليمة الوزير الأول، التي منحت آخر أجل لإبداء الرأي بالمطابقة على قرارات ومقررات فتح مسابقات التوظيف والامتحانات والدروس المهنية لا يتعدى 31 من ديسمبر 2016، بالنسبة للإدارات والمؤسسات عن وجود 140 ألف منصب شاغر، يمنح هذه الفئة الأولوية في الإدماج في هذه المناصب.
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بعد إعلان الوظيف العمومي عن فتح 14 ألف مسابقة
حاملو الشهادات وعقود ما قبل التشغيل يطالبون بالإدماج في المناصب الشاغرة
زهيرة مجراب
جددت المنظمة الوطنية للشباب حاملي الشهادات واللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية سابقا، مطالبتها الوزير الأول بضرورة التعجيل بإصدار تعليمة رسمية لإعطاء الأولوية عن طريق المسابقات الداخلية لهده الفئة، ومنحهم الأولوية للتوظيف في المناصب الشاغرة المصرح بها في كل القطاعات أو التي تم إعلانها.
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وشددت المنظمة الوطنية لشباب حاملي الشهادات، في بيان تلقت "الشروق" نسخة منه، على الظروف المزرية التي تعاني منها فئة عقود ما قبل التشغيل بجهازيها جهاز المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي التابعين لوزارتي العمل والتشغيل، والتضامن الوطني والأسرة، وما أسمته التجاهل من طرف العديد من القطاعات التي تقصي هذه الفئة في التوظيف ومنحها الأولوية وهذا برأيها اختراق لتعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال.
واعتبرت المنظمة، إعلان المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، عبر موقعها عن فتح 14704 مسابقة للتوظيف، التي يفترض تنظيمها من طرف المؤسسات والإدارات العمومية خلال 2017، وذلك بعنوان السنة المالية الماضية. تعليمة الوزير الأول، التي منحت آخر أجل لإبداء الرأي بالمطابقة على قرارات ومقررات فتح مسابقات التوظيف والامتحانات والدروس المهنية لا يتعدى 31 من ديسمبر 2016، بالنسبة للإدارات والمؤسسات عن وجود 140 ألف منصب شاغر، يمنح هذه الفئة الأولوية في الإدماج في هذه المناصب.