أودع قاضي التحقيق الغرفة الثانية لدى محكمة الأغواط المدعو (ر أ) 43 سنة رهن الحبس المؤقت، بينما وضع (ع ع) 51 سنة تحت الرقابة القضائية بتهمة الإهمال الواضح المؤدي إلى الاختلاس والسرقة، في قضية اختلاس أموال عمومية وخاصة والتزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية ووثائق إدارية توبع فيها الأول.
وقد تمكن أعوان الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالأغواط من فك لغز جرائم الاختلاس المتكررة التي راح ضحيتها 47 شخصا من زبائن بريد الأغواط، فضلا عن المديرية الولائية لوحدة بريد الجزائر بالأغواط، حيث وعلى إثر شكوى تقدم بها مواطن أمام الفرقة الأمنية المذكورة، مفادها تعرض حسابه البريدي للسرقة، وهو ما كان خلفية لفتح تحقيق في القضية، وبعد عمليات البحث والتحري، أوقف المشتبه فيه الرئيسي (ر أ) وهو عون بمكتب القباضة الرئيسية بالأغواط، وكذا المشتبه فيه الثاني (ع ع) رئيس مكتب القباضة الرئيسية بالأغواط، وحسب معلومات أمنية موثقة، فالمبلغ الإجمالي الأولي المختلس قدّر بأكثر من 5 ملايير و 300 مليون سنتيم .
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عون يختلس خمسة ملايير من بريد الأغواط
الشريف داودي
أودع قاضي التحقيق الغرفة الثانية لدى محكمة الأغواط المدعو (ر أ) 43 سنة رهن الحبس المؤقت، بينما وضع (ع ع) 51 سنة تحت الرقابة القضائية بتهمة الإهمال الواضح المؤدي إلى الاختلاس والسرقة، في قضية اختلاس أموال عمومية وخاصة والتزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية ووثائق إدارية توبع فيها الأول.
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وقد تمكن أعوان الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالأغواط من فك لغز جرائم الاختلاس المتكررة التي راح ضحيتها 47 شخصا من زبائن بريد الأغواط، فضلا عن المديرية الولائية لوحدة بريد الجزائر بالأغواط، حيث وعلى إثر شكوى تقدم بها مواطن أمام الفرقة الأمنية المذكورة، مفادها تعرض حسابه البريدي للسرقة، وهو ما كان خلفية لفتح تحقيق في القضية، وبعد عمليات البحث والتحري، أوقف المشتبه فيه الرئيسي (ر أ) وهو عون بمكتب القباضة الرئيسية بالأغواط، وكذا المشتبه فيه الثاني (ع ع) رئيس مكتب القباضة الرئيسية بالأغواط، وحسب معلومات أمنية موثقة، فالمبلغ الإجمالي الأولي المختلس قدّر بأكثر من 5 ملايير و 300 مليون سنتيم .