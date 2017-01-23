أمر قاضي التحقيق لدى محكمة ششار الابتدائية الخميس، بجنوب خنشلة، بإيداع أربعيني رهن الحبس المؤقت إلى غاية محاكمته لاحقا، عن جرم جناية الصناعة والحيازة والمتاجرة في الذخيرة من الصنف الخامس، من دون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا، وذلك عقب تقديمه من قبل مصالح الشرطة، لتورّطه في قضية الحيازة والمتاجرة في الذخيرة الحربية من الصنف الخامس من دون رخصة، إثر مداهمة تفتيش مسّت منزل الموقوف.
العملية وحسب مصدر بأمن خنشلة، تعود إلى معلومات كانت قد تلقتها الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية، بأمن دائرة ششار، تتعلق بنشاط مشبوه لأربعيني، ينحدر من ششار، في صناعة الذخيرة الحربية، داخل منزله العائلي، وعلى الفور داهمت ذات المصالح منزل المشتبه، وتم تفتيش المسكن ليعثر على كميات من الذخيرة من عيار 12 و16 ملم، وبعض العتاد والأدوات الخاصة بالصناعة، وكمية من مادة البارود وكريات "الصاشم"، ومسحوق أخضر يستعمل في تعبئة الخراطيش، ليقتاد المعني إلى مقر الأمن، ويحرر في حقه محضر جزائي.
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مامن. ط
أمر قاضي التحقيق لدى محكمة ششار الابتدائية الخميس، بجنوب خنشلة، بإيداع أربعيني رهن الحبس المؤقت إلى غاية محاكمته لاحقا، عن جرم جناية الصناعة والحيازة والمتاجرة في الذخيرة من الصنف الخامس، من دون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا، وذلك عقب تقديمه من قبل مصالح الشرطة، لتورّطه في قضية الحيازة والمتاجرة في الذخيرة الحربية من الصنف الخامس من دون رخصة، إثر مداهمة تفتيش مسّت منزل الموقوف.
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العملية وحسب مصدر بأمن خنشلة، تعود إلى معلومات كانت قد تلقتها الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية، بأمن دائرة ششار، تتعلق بنشاط مشبوه لأربعيني، ينحدر من ششار، في صناعة الذخيرة الحربية، داخل منزله العائلي، وعلى الفور داهمت ذات المصالح منزل المشتبه، وتم تفتيش المسكن ليعثر على كميات من الذخيرة من عيار 12 و16 ملم، وبعض العتاد والأدوات الخاصة بالصناعة، وكمية من مادة البارود وكريات "الصاشم"، ومسحوق أخضر يستعمل في تعبئة الخراطيش، ليقتاد المعني إلى مقر الأمن، ويحرر في حقه محضر جزائي.