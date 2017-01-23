في لقاء مع ممثلي جنود التعبئة.. قيادة الجيش: "نتعهد بتحسين ظروفكم وتسوية ملفاتكم قبل جوان المقبل"

أكدت وزارة الدفاع الوطني أن مصالحها تعمل لتسوية وضعية أفراد الخدمة الوطنية الذين تم استدعاؤهم في إطار التعبئة من خلال دراسة ملفاتهم الطبية وتحديد نسبة العجز ومنح التقاعد والعمل كما تعهدت قيادة الجيش بتحسين ظروف هذه الفئة التي لبت نداء الوطن وساهموا في استرجاع الأمن واستتبابه .

وجاء في بيان لوزارة الدفاع تلقت "الشروق" نسخة منه، أنه مواصلة للجهود المبذولة للتكفل بالانشغالات الاجتماعية لأفراد الخدمة الوطنية المعاد استدعاؤهم في إطار التعبئة التي طبقت في الفترة بين 1995 و1999، ووقوفا على مدى تنفيذ برنامج تسوية ملفاتهم الطبية وتحسين ظروفهم المعيشية، وفي ظل الاهتمام والحرص الشخصي الذي يوليه الفريق نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي لهذه الفئة، تم عقد جلسة عمل، أمس الأول بالنادي الوطني للجيش ببني مسوس، مع ممثلي هذه الفئة لما يقارب 30 ولاية من مختلف مناطق الوطن.

خلال هذه الجلسة، يضيف البيان، استمع ممثلو وزارة الدفاع إلى مجمل انشغالات هذه الفئة، حيث تم التطرق إلى سير عملية معالجة وتسوية الملفات وتحديد نسبة العجز ومنح التقاعد والعمل على تسوية الملفات المتبقية والطعون المقدمة.

ومعلوم، أن هذه العملية وصلت إلى مرحلتها النهائية، حيث بلغت نسبة استكمال وتسوية الملفات المودعة 95 بالمائة والعملية متواصلة إلى غاية جوان 2017 آخر أجل لإتمام العملية.

ممثلو هذه الفئة يضيف البيان، أعربوا عن ارتياحهم الكبير لوتيرة سير عملية دراسة وتسوية ملفاتهم، وعبروا عن امتنانهم وتقديرهم للمجهودات التي تبذلها المصالح الصحية والاجتماعية المختصة والحرص على تسوية ملفاتهم والاستفادة من حقوقهم،وهو ما يعكس التزام وزارة الدفاع الوطني، ووفاءها الدائم لتنفيذ تعهداتها حسب البيان.