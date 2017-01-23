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الإطاحة بالمتورطين في نشر فيديو مسيء لتلميذة ببسكرة
مكنت التحريات التي باشرتها الخميس، مصالح الأمن الحضري الثالث ببسكرة، على خلفية تداول شريط فيديو غير أخلاقي لتلميذة تبلغ من العمر 16 سنة بين أوساط تلاميذ إحدى الإكماليات بمدينة بسكرة، من كشف هوية الفتاة التي تبين أنها تدرس بنفس المؤسسة، وقام أحدهم بتصويرها في وضعيات غير أخلاقية ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مما أدى إلى انتشارها بين التلاميذ، مصالح الأمن أوقفت الفتاة وبإحالتها على التحقيق بحضور وليّها، تبين للمحققين أنه تربطها علاقة بشخص تعرفت عليه عن طريق زميلتها التي كانت هي الأخرى على علاقة بشاب آخر، حيث قام الشابان باستدراجهما نحو مكان معزول.
وصور الشابان البالغان من العمر 25 و24 سنة الضحية وهدداها في حال الإبلاغ عنهما. وبعد تحديد هوية الشابين تم توقيفهما، كما كشف التحقيق عن تورط شاب ثالث يبلغ من العمر 22 سنة، بعد نقله الضحية وصديقتها والشابين بسيارته من نوع "كيا بيكنتو" في كل مرة باتجاه أماكن معزولة، وكانت النيابة قد أمرت في وقت متأخر من مساء الخميس بوضع المشتبه فيهما الثلاثة رهن الحبس المؤقت بعد متابعتهم بتهمة إبعاد قاصر والتحريض على الفسق وفساد الأخلاق مع التصوير ونشر صور مع التهديد.
- كوكب الجهل2017/01/27 على 21:591
اغلب تلاميذ اليوم ذكور و ايناث اصبح هدفهم ليس طلب العلم بل طلب الرذيلة فانا لااعتبرهم قصر فهم يعلمون ويعرفون كل شيء و خاصة مع توفر الانترنيت و الهواتف الذكية في سن مبكر دون رقابة من طرف الاولياء و لهذا يجب ان يعاقبوا هم و اوليائهم ودفع غرامة حتى اصبحنا نشاهد فضائح و غسل الغسيل مباشرة عبر الانترنيت و العالم كله يتفرج و يستشفي فينا بسبب هؤولاء الحثالة من التلاميذ و الشباب من اجل التباهي
mohamed2017/01/27 على 22:072
قلة ترببية