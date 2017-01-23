لقي الخميس بناء، حتفه متأثرا بإصابات على مستوى الجمجمة اثر سقوطه من الطابق الثاني لبناية ببلدية بواسماعيل في ولاية تيبازة.
وحسب مصادر محلية، فإن الضحية شاب يبلغ من العمر 33 سنة وينحدر من ولاية المدية، كان يزاول عمله في ورشة لأحد الخواص، عندما هوى من الطابق الثاني للبناية، حيث لقي حتفه على الفور، قبل أن يتم نقله إلى العيادة المتعددة الخدمات.
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سقوط بناء من الطابق الثاني بتيبازة
ب.بوجمعة
لقي الخميس بناء، حتفه متأثرا بإصابات على مستوى الجمجمة اثر سقوطه من الطابق الثاني لبناية ببلدية بواسماعيل في ولاية تيبازة.
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وحسب مصادر محلية، فإن الضحية شاب يبلغ من العمر 33 سنة وينحدر من ولاية المدية، كان يزاول عمله في ورشة لأحد الخواص، عندما هوى من الطابق الثاني للبناية، حيث لقي حتفه على الفور، قبل أن يتم نقله إلى العيادة المتعددة الخدمات.