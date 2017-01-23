روسيا تعد دستوراً جديداً لسوريا!

نشر موقع قناة "روسيا اليوم"، الجمعة، المسودة الروسية الكاملة لمشروع الدستور السوري الجديد، وهي تضيف لصلاحيات البرلمان إعلان الحرب وتنحية الرئيس وتعيين حاكم المصرف المركزي وأعضاء المحكمة الدستورية.

وبحسب "روسيا اليوم"، وزع الوفد الروسي إلى مفاوضات أستانة حول سوريا، التي جرت يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، مشروعه المقترح للدستور السوري. وسبق لموسكو أن أعلنت، في ماي الماضي، أنها تعد مثل هذا المشروع، انطلاقاً من نتائج مشاوراتها مع أطراف النزاع السوري ودول المنطقة.

ورفضت المعارضة السورية بالمجمل هذا الدستور، في حين لم يصدر عن النظام السوري أي تعليق بخصوصه، في الوقت الذي عبر فيه نشطاء سوريين عن سخطهم على قيام دولة أخرى بإعداد دستور يخص دولتهم.

ويعيد هذا المشروع الروسي إلى الأذهان دستور بول بريمر للعراق بعد الغزو الأمريكي عام 2003، حيث أسس هذا الدستور للنظام الحالي القائم على المحاصصة الطائفية.

للاطلاع على المسودة الكاملة لمشروع الدستور السوري الجديد الذي أعدته روسيا اضغط هنا