مصر تفتح معبر رفح "استثنائياً" أمام الحالات الإنسانية

فتحت السلطات المصرية، السبت، معبر رفح الحدودي "استثنائياً" في كلا الاتجاهين، لسفر الحالات الإنسانية في قطاع غزة، وعودة العالقين.

وقال هشام عدوان مدير الجانب الفلسطيني من المعبر، إن المعبر سيفتح لمدة ثلاثة أيام متتالية.

وأوضح أن السفر سيكون مخصصاً للطلبة والمرضى وأصحاب الإقامات والجوازات الأجنبية.

من جهته، أفاد مراسل وكالة الأناضول للأنباء، أن مئات المسافرين تجمعوا منذ ساعات الصباح الباكر في صالة الانتظار بالجانب الفلسطيني من المعبر، فيما بدأت الحافلات في اجتياز البوابة الفاصلة بين غزة ومصر.

وتقول هيئة المعابر في غزة، إن عدد المُسجلين للسفر يبلغ 16 ألف حالة إنسانية.

ويربط معبر رفح البري، قطاع غزة بمصر، وتغلقه الأخيرة بشكل شبه كامل، منذ جويلية 2013؛ حيث تفتحه على فترات لعبور الحالات الإنسانية.

وأمس (الجمعة)، وصل إسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، قطاع غزة عبر معبر رفح البري بعد غياب قرابة خمسة أشهر قضاها في قطر.

وفي تصريحات صحفية أدلى بها عقب وصوله، قال هنية، إن حركته أجرت مباحثات وصفها بـ"الناجحة" و"المثمرة" مع مسؤولين مصريين ستظهر نتائجها قريباً.