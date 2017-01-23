فتحت السلطات المصرية، السبت، معبر رفح الحدودي "استثنائياً" في كلا الاتجاهين، لسفر الحالات الإنسانية في قطاع غزة، وعودة العالقين.
وقال هشام عدوان مدير الجانب الفلسطيني من المعبر، إن المعبر سيفتح لمدة ثلاثة أيام متتالية.
وأوضح أن السفر سيكون مخصصاً للطلبة والمرضى وأصحاب الإقامات والجوازات الأجنبية.
من جهته، أفاد مراسل وكالة الأناضول للأنباء، أن مئات المسافرين تجمعوا منذ ساعات الصباح الباكر في صالة الانتظار بالجانب الفلسطيني من المعبر، فيما بدأت الحافلات في اجتياز البوابة الفاصلة بين غزة ومصر.
وتقول هيئة المعابر في غزة، إن عدد المُسجلين للسفر يبلغ 16 ألف حالة إنسانية.
ويربط معبر رفح البري، قطاع غزة بمصر، وتغلقه الأخيرة بشكل شبه كامل، منذ جويلية 2013؛ حيث تفتحه على فترات لعبور الحالات الإنسانية.
وأمس (الجمعة)، وصل إسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، قطاع غزة عبر معبر رفح البري بعد غياب قرابة خمسة أشهر قضاها في قطر.
وفي تصريحات صحفية أدلى بها عقب وصوله، قال هنية، إن حركته أجرت مباحثات وصفها بـ"الناجحة" و"المثمرة" مع مسؤولين مصريين ستظهر نتائجها قريباً.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
الأكثر تفاعلا
1هذا هو أول زعيم عربي يزور ترامب
2مستشار ترامب مهاجماً وسائل الإعلام: "أغلقوا أفواهكم"
3حماس تفتح صفحة جديدة مع مصر
4عاهل المغرب في إثيوبيا للمشاركة في قمة الاتحاد الإفريقي
5ترامب يعلق برنامج قبول اللاجئين والدخول من 7 دول مسلمة
Français English
الرأي
حبيب راشدين
"ترومبوتين" لهدم ردم يأجوج ومأجوج
جمال لعلامي
سلاك الحاصلين!
حسين لقرع
هل إقصاء المنتخب الوطني هو الكارثة؟!
سلطان بركاني
كيف تتمنّى أن ترحل عن هذه الدّنيا؟
سليم قلالة
بونوا يُنصف الحجاب في فرنسا
معلومي ياسين
لا تتلاعبوا بالجزائر
سلطان بركاني
المرجعية الدينيّة الوطنية.. بين التّنظير والتّطبيق
عبد الناصر
قمة الجدّ في موضوع لهو!
عثمان سعدي
عن الشاعر الأمازيغي القبائلي الكبير محند أُو محند
محمد سليم قلالة
هذه روح التضامن التي نريد
الفيديو
اللغة الإنكليزية في الجزائر.. هل تتفوق على الفرنسية؟
الصادق المهدي يعود إلى السودان بعد قضاء 30 شهراً في المنفى
إيفانكا ترامب تحبو في البيت الأبيض لأول مرة!
"إسرائيل" تفتح باب الاستيطان على مصراعيه
روسية تستعرض قوتها الخارقة بجر عربتي ترام في الصقيع!
ترامب ينهي مشاركة بلاده في اتفاقية التبادل الحر عبر المحيط الهادئ
امرأة آسيوية تعتدي على مسلمة بجامعة أستراليا
شاهد كيف يعامل كل من أوباما وترامب زوجته؟!
عسكر الجزائر يعطّلون الحواسيب الكورية في استحقاق بطولة العالم
من هو يحيى جامع الذي يرفض التخلي عن السلطة في غامبيا؟
مصر تفتح معبر رفح "استثنائياً" أمام الحالات الإنسانية
الأناضول - الشروق أونلاين
فتحت السلطات المصرية، السبت، معبر رفح الحدودي "استثنائياً" في كلا الاتجاهين، لسفر الحالات الإنسانية في قطاع غزة، وعودة العالقين.
تغطيات ذات صلة
"إف بي آي" يحقق في تهديد بتفجير مركز للاجئين في دنفر
مصر تفتح معبر رفح "استثنائياً" أمام الحالات الإنسانية
ملف المصالحة الليبية يجب ألا يخرج من أيدي الجزائر وتونس
روسيا تعد دستوراً جديداً لسوريا!
ترامب يعلق برنامج قبول اللاجئين والدخول من 7 دول مسلمة
وقال هشام عدوان مدير الجانب الفلسطيني من المعبر، إن المعبر سيفتح لمدة ثلاثة أيام متتالية.
وأوضح أن السفر سيكون مخصصاً للطلبة والمرضى وأصحاب الإقامات والجوازات الأجنبية.
من جهته، أفاد مراسل وكالة الأناضول للأنباء، أن مئات المسافرين تجمعوا منذ ساعات الصباح الباكر في صالة الانتظار بالجانب الفلسطيني من المعبر، فيما بدأت الحافلات في اجتياز البوابة الفاصلة بين غزة ومصر.
وتقول هيئة المعابر في غزة، إن عدد المُسجلين للسفر يبلغ 16 ألف حالة إنسانية.
ويربط معبر رفح البري، قطاع غزة بمصر، وتغلقه الأخيرة بشكل شبه كامل، منذ جويلية 2013؛ حيث تفتحه على فترات لعبور الحالات الإنسانية.
وأمس (الجمعة)، وصل إسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، قطاع غزة عبر معبر رفح البري بعد غياب قرابة خمسة أشهر قضاها في قطر.
وفي تصريحات صحفية أدلى بها عقب وصوله، قال هنية، إن حركته أجرت مباحثات وصفها بـ"الناجحة" و"المثمرة" مع مسؤولين مصريين ستظهر نتائجها قريباً.