"إف بي آي" يحقق في تهديد بتفجير مركز للاجئين في دنفر

قالت الشرطة، إنه تم العثور في مبنى في منطقة دنفر في ولاية كولورادو على رسالتين تهددان "بتفجير" مجمع للاجئين يقيم به مهاجرون أغلبهم مسلمون، مما دفع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (إف بي آي) إلى فتح تحقيق في جريمة بدافع الكراهية.

وقال السارجنت كريس أمسلر المتحدث باسم الشرطة، الجمعة، إنه تم العثور على الرسالتين المتطابقتين، يوم الخميس، في موقف للسيارات وعلى سلم مبنى مانغو هاوس في ضاحية أورورا في دنفر وكُتب فيهما "سنفجركم كلكم أيها اللاجئين".

ويأتي التهديد وسط تزايد مخاوف الأمريكيين المسلمين عقب أمر تنفيذي وقعه الرئيس دونالد ترامب للحد من تدفق المهاجرين واللاجئين من سبع دول أغلب سكانها من المسلمين على الولايات المتحدة.

وقال أمسلر، إن الشرطة أخلت مجمع اللاجئين وفتشته، لكنها لم تجد متفجرات أو أي مواد ناسفة أخرى كما لم تتوصل لأي مشتبه بهم.

وتابع "التحقيق مستمر ونعطيه الأولوية.. لا نقبل مثل هذا الأمر في مدينة أورورا".

ورفض مكتب التحقيقات الفيدرالي في دنفر التعليق، إلا أن أمسلر قال "يساعدنا مكتب التحقيقات الفيدرالي الآن في جهودنا لحل هذه الجريمة النابعة من التحيز".