الجيش يعثر على جثتي الإرهابيين "أبي حذيفة" و"القعقاع"

أفاد بيان وزارة الدفاع الوطني، السبت، أن الجيش عثر على جثتي إرهابيين بمنطقتي جبل بوحية بولاية عين الدفلى وعزازقة بولاية تيزي.

وحسب البيان، فإن الجثتين تعودان إلى "ب. محمد" المكنى "أبو حذيفة" و"ح. جعفر" المكنى "القعقاع"، عثرت عليهما مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من منطقتي جبل بوحية بولاية عين الدفلى وعزازقة بولاية تيزي وزو، يومي 26 و27 جانفي 2017، على جثتي إرهابيين، فيما تم استرجاع بندقية نصف آلية من نوع سيمونوف وقنبلة تقليدية الصنع وكمية من الذخيرة، ولم يفصح البيان عن ملابسات مقتل الإرهابيين.

ويأتي هذا بعد تمكن مفارز للجيش الوطني الشعبي، الخميس الفارط، من توقيف 5 عناصر دعم للجماعات الإرهابية بكل من سطيف وبومرداس.

وذكر بيان الوزارة الدفاع الوطني، أيضا، أنه في إطار حماية الحدود ومحاربة الجريمة المنظمة، ضبط عناصر حرس الحدود بباب العسة ولاية تلمسان، على مهاجر غير شرعي من جنسية مغربية وبحوزته (19) كيلوغرام من الكيف المعالج.

وأفاد البيان إنه “خلال حاجز ثابت لأفراد الجيش الوطني الشعبي بغرداية، تم توقيف تاجري مخدرات وحجز كمية أخرى من الكيف المعالج تُقدر بـ (35) كيلوغرام، فيما أوقف عناصر الدرك الوطني بمغنية مهربا بحوزته (991) قرصا مهلوسا”.

كما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 3 مهربين وضبطت 3 سيارات رباعية الدفع و(4,75) طن من المواد الغذائية و4 مطارق ضغط و4 مولدات كهربائية، حسب البيان نفسه.