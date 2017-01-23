روحاني منتقداً ترامب: زمن بناء الجدران "انقضى"

أ ف ب - الشروق أونلاين

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، السبت، أن زمن بناء الجدران بين الدول "انقضى"، في انتقاد ضمني لنظيره الأمريكي دونالد ترامب من دون أن يسميه.

إلا أن روحاني لم يعلق مباشرة على قرار ترامب منع دخول رعايا دول إسلامية من بينها إيران إلى الولايات المتحدة لمدة ثلاثة أشهر.

وقال روحاني في كلمة بثها التلفزيون الرسمي: "لم نعد اليوم في عصر بناء الجدران بين الدول. لقد نسوا (المسؤولون الأمريكيون)، أن جدار برلين سقط قبل بضع سنوات".

وأضاف "علينا إزالة الجدران بين الشعوب. لم يعد العالم اليوم مكاناً لتوسيع الهوة بين الأمم".

وكان ترامب وقع، الأربعاء، قراراً ببدء أعمال تشييد جدار على طول حدود البلاد مع المكسيك، منفذاً بذلك أحد أبرز وعود حملته الانتخابية.

والجمعة، وقع مرسوماً آخر يقضي بمنع دخول رعايا سبع دول إسلامية هي إيران والعراق وسوريا وليبيا واليمن والصومال والسودان لثلاثة أشهر، باستثناء حاملي تأشيرات دبلوماسية والمسؤولين العاملين في مؤسسات دولية.

ولم يعلق روحاني على هذا الإجراء.

ولا تقيم الولايات المتحدة علاقات دبلوماسية مع إيران منذ أكثر من 37 عاماً، لكن نحو مليون إيراني يقيمون في الولايات المتحدة، بحسب التقديرات الرسمية الإيرانية. وبذلك يشكلون أكبر جالية إيرانية في الخارج. كما يتوجه العديد من الإيرانيين إلى الولايات المتحدة سنوياً لزيارة أقاربهم.

وأكد روحاني الذي أدلى بكلمته خلال مؤتمر دولي حول السياحة، أن إيران ومنذ توقيعها الاتفاق النووي مع القوى العظمى في جويلية 2015 "فتحت أبوابها أمام السياح الأجانب".

وقبل أن يوقع الرئيس الأمريكي مرسومه، أعلنت الممثلة الإيرانية ترانه عليدوستي بطلة فيلم "الزبون" المرشح لجوائر الأوسكار، الخميس، أنها ستقاطع حفل توزيع الجوائز المقرر في فيفري المقبل في هوليوود.

وكتبت على موقع تويتر، إن قرار "ترامب حظر التأشيرات للإيرانيين هو (إجراء) عنصري. سواء كان ينطبق على حدث ثقافي أو لا، لن أحضر حفل توزيع جوائز الأوسكار في 2017 احتجاجاً".

وقال محسن نجاري (33 عاماً) أحد سكان طهران لوكالة فرانس برس، إن "الأمريكيين أنفسهم هم مهاجرون في غالبيتهم"، مضيفاً أن "تسمية بعض البلدان عبر وصفها بأنها إرهابية غير منطقي".

وأكدت سيما (27 عاماً)، إن قرار الرئيس الأمريكي "لا علاقة له بالإرهاب"، مضيفة "تربط الولايات المتحدة علاقات جيدة بالسعودية وهي لا تأبه بمعرفة عدد الإرهابيين الذين يأتون" من هذا البلد، خصم إيران في المنطقة.