قالت مصادر في مطار القاهرة، إن خمسة عراقيين ويمنياً منعوا، السبت، من ركوب طائرة لمصر للطيران في طريقها لنيويورك وذلك بعد قرار الرئيس دونالد ترامب منع دخول مواطني سبع دول أغلب سكانها مسلمون.
وأضافت المصادر، أن الستة الذين توقفوا في القاهرة للسفر إلى الولايات المتحدة أعيدوا إلى بلديهم.
وقالت مصادر مطار القاهرة، إن الستة الممنوعين من السفر إلى الولايات المتحدة يحملون تأشيرات دخول وكانوا يستعدون لركوب طائرة مصر للطيران المتجهة إلى نيويورك.
والدول الخمس الأخرى بجانب العراق واليمن هي إيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا.
وفي السياق، قالت صحيفة نيويورك تايمز، اليوم (السبت)، إن السلطات اعتقلت كل اللاجئين الذين وصلوا إلى المطارات الأمريكية جواً.
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تنفيذاً لأوامر ترامب
منع خمسة عراقيين ويمني من السفر لأمريكا
رويترز - الشروق أونلاين
قالت مصادر في مطار القاهرة، إن خمسة عراقيين ويمنياً منعوا، السبت، من ركوب طائرة لمصر للطيران في طريقها لنيويورك وذلك بعد قرار الرئيس دونالد ترامب منع دخول مواطني سبع دول أغلب سكانها مسلمون.
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وأضافت المصادر، أن الستة الذين توقفوا في القاهرة للسفر إلى الولايات المتحدة أعيدوا إلى بلديهم.
وقالت مصادر مطار القاهرة، إن الستة الممنوعين من السفر إلى الولايات المتحدة يحملون تأشيرات دخول وكانوا يستعدون لركوب طائرة مصر للطيران المتجهة إلى نيويورك.
والدول الخمس الأخرى بجانب العراق واليمن هي إيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا.
وفي السياق، قالت صحيفة نيويورك تايمز، اليوم (السبت)، إن السلطات اعتقلت كل اللاجئين الذين وصلوا إلى المطارات الأمريكية جواً.