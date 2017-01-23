ثمنت الوساطة الرسمية بين الفرقاء حمس تعرض خدماتها للمساهمة في حل الأزمة الليبية

أعلنت حركة مجتمع السلم، السبت، استعداداها للمساهمة في جهود الوساطة التي تقوم بها السلطات الجزائرية منذ أشهرن لإطلاق حوار مباشر مع فرقاء الأزمة الليبية.

وأكد بيان توج اجتماع مجلس شورى الحركة "استعداد الحركة للمساهمة في إنجاحه، بما تملكه من رصيد وتجربة وعلاقات".

كما ثمن "موقف الدبلوماسية الجزائرية في معالجة الأزمة الليبية بتعميم الحوار بين مكونات الطبقة السياسية الليبية".

ويشار إلى أن الجزائر تجري منذ قرابة العامين بالتعاون مع البعثة الأممية جهودا للوساطة بين أطراف الأزمة الليبية، من اجل التوصل إلى اتفاق سياسي وتشكيل حكومة وحدة وطنية.

واستقبلت خلال هذه الفترة، عددا كبيرا من المسؤولين والسياسيين من مختلف الاتجاهات لبحث سبل الخروج من الأزمة .

وقال عبد القادر مساهل وزير الشؤون المغاربية والإفريقية والعربية، منذ أيام، أن الجزائر هي البلد الوحيد الذي يملك علاقات جيدة مع مختلف الفرقاء في ليبيا.