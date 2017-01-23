بعد فترة وجيزة من سرقة 300 مليون من صندوق القباضة حريق يأتي على وثائق مهمة بمديرية الضرائب لسيدي بلعباس

شب خلال الساعات الأولى من صبيحة السبت، حريق مهول أتى على وثائق مهمة بمكتب الأرشيف بمديرية الضرائب الواقع مقرها بوسط مدينة سيدي بلعباس، بعد فترة وجيزة من تعرض صندوق قباضة المصلحة، لعملية سطو من طرف مجهولين، تمكنوا من الاستيلاء على مبلغ مالي يقارب 300 مليون سنتيم.

وأكدت خلية الصحافة التابعة لمديرية الحماية المدنية، أن الحريق نشب في حدود الساعة الخامسة والنصف صباحا، وكادت ألسنة اللهب أن تطال آلاف الملفات بالمكتب المجاور الخاص بحفظ الأرشيف الواقع بالطابق الثالث، لولا التدخل السريع لفرق الإطفاء التي تمكنت من السيطرة على الوضع، رغم تسجيل إتلاف عدد من ملفات الأرشيف، وبينما لم يتم تحديد الأسباب الحقيقية التي أدت لاشتعال النيران، كانت مصالح الأمن الحضري الثالث، قد أوقفت أحد المشتبه في اقتراف لعملية الحرق، وهو شاب مختل عقليا يشتبه أن يكون قد تسلل إلى المكتب في غفلة من عون الأمن.

يأتي هذا الحادث، بعد قرابة الشهرين من تعرض أحد صناديق تحصيل الضرائب بنفس المصلحة، لعملية سطو نفذها مجهولون، وتمكنوا من الاستيلاء على مبلغ مالي يقارب 300 مليون سنتيم، خلال الفترة التي غادر فيها العمال مناصب عملهم بعد انقضاء الفترة الصباحية، وهي العملية التي لا تزال التحقيقات قائمة بشأنها، لأجل تحديد هوية مرتكبيها.