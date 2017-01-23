توقيف عصابة بحوزتها 9 صقور موجهة للصيد والمتاجرة بالبيّض

تمكنت مصالح أمن بلدية بريزينة بولاية البيّض، من توقيف 3 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 25 و50 سنة، في حاجز فجائي بالمدخل الشرقي للبلدية.

وضبطت بحوزتهم 9 صقور من نوع الشاهين موجهة للصيد والمتاجرة. حيث يبلغ سعر الواحد منهم حسب مصادر "الشروق" أكثر من 150 مليون سنتيم يتم ترويجها لصيد طائر الحبار بالمنطقة، لما تتمتع به من سرعة الإنقضاض كما يتم إستعمالها في التزاوج من أجل الوصول إلى نوع صحراوي طبيعي. لصقور المحجوزة التي تم ضبطها في سيارة من نوع نسيان وكانت معصوبة العينيين.

الموقوفون الثلاثة خضعوا للتحقيق في بتهمة حيازة صقور معرضة للإنقراض وموجهة للصيد والمتاجرة.