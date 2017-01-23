تسببت التقلبات الجوية وموجة الثلوج التي اجتاحت معظم ولايات الوطن، خلال شهر جانفي، بإحالة 93 ألف عامل على البطالة المؤقتة، اثر توقف يقارب 2700 ورشة مشروع في قطاعات الأشغال العمومية، البناء والري، فيما تشير الأرقام إلى أن الورشات المتواجدة بكل من سطيف قسنطينة وتيزي وزو الأكثر تضررا، وبالمقابل، تعكف مصالح صندوق التأمين الخاص "كاكوباث"، بدراسة مجمل الملفات المودعة من قبل المتعاملين لتعويض أصحابها في أجال لا تتعدى 30 يوما.
وحسب الحصيلة المتوفرة لدى "الشروق"، السبت، من قبل خلية الإصغاء والاتصال على مستوى المديرية العامة للصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء والأشغال العمومية والرّي، فإنه خلال الفترة الممتدة من 8 جانفي إلى 21 جانفي2017، تلقت مصالح الصندوق 2644 ملف تعويض هي حاليا قيد الدراسة.
وتشير الأرقام المتعلقة بأسباب التوقف عن العمل، إلى أن التساقط الغزير للأمطار شكل العامل الرئيسي لتوقف الأشغال في ورشات القطاعات الثلاثة، إذ أن ما يفوق 1600 حالة توقف قصري كانت ناجمة عن العامل المذكور، ممثلة ما نسبته 61% من مجمل طلبات التعويض المودعة لدى مختلف وكالات صندوق "كاكوبات"، تليها حالات البطالة الناجمة عن تساقط الثلوج وغيرها من حالات الجليد والصقيع، بنسبة 39%، أي ما يعادل حوالي 1030 ملف .
أما بشأن العدد الإجمالي للورشات والعمال المتوقفين عن العمل بسبب سوء الأحوال الجوية التي تشهدها معظم الولايات خلال الآونة الأخيرة، فقدرت بما يقارب 2700 ورشة متوقفة، تسببت في توقف ما لا يقل عن 93 ألف عامل عن العمل، حيث تصدرت المؤسسات المنتسبة للصندوق والناشطة في ولايات الشرق، قائمة المؤسسات الأكثر تضررا خلال هذه الفترة، وبالتحديد الورشات المتواجدة بكل من ولايات سطيف قسنطينة، تيزي وزو.
وتعكف، حسب نفس المصدر، مصالح الصندوق حاليا، على دراسة الملفات المودعة من قبل المتعاملين لتعويض أصحابها في آجال لا تتعدى الشهر على أقصى تقدير، ابتداء من تاريخ إيداع الملف، وذلك وفق ما تقتضيه إجراءات التعويض المعمول بها، فيما لا تزال مصالح الصندوق تتلقي طلبات التعويض عبر البوابة الإلكترونية "تصريحاتكم" التي يكمن الولوج لها عبر الهواتف الذكية واللوحات الرقمية.
وسيتمكن منتسبي الصندوق والفائق عددهم 65 ألف مؤسسة، ابتداء من الفاتح فيفري، من الولوج إلى كل البوابات الالكترونية المخصصة للتصريحات عبر موقع إلكتروني واحد.
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الأمطار والثلوج تحيلان 100 ألف عامل على البطالة!
رضا ملاح
صحافي بالقسم الوطني لجريدة الشروق
تسببت التقلبات الجوية وموجة الثلوج التي اجتاحت معظم ولايات الوطن، خلال شهر جانفي، بإحالة 93 ألف عامل على البطالة المؤقتة، اثر توقف يقارب 2700 ورشة مشروع في قطاعات الأشغال العمومية، البناء والري، فيما تشير الأرقام إلى أن الورشات المتواجدة بكل من سطيف قسنطينة وتيزي وزو الأكثر تضررا، وبالمقابل، تعكف مصالح صندوق التأمين الخاص "كاكوباث"، بدراسة مجمل الملفات المودعة من قبل المتعاملين لتعويض أصحابها في أجال لا تتعدى 30 يوما.
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وحسب الحصيلة المتوفرة لدى "الشروق"، السبت، من قبل خلية الإصغاء والاتصال على مستوى المديرية العامة للصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء والأشغال العمومية والرّي، فإنه خلال الفترة الممتدة من 8 جانفي إلى 21 جانفي2017، تلقت مصالح الصندوق 2644 ملف تعويض هي حاليا قيد الدراسة.
وتشير الأرقام المتعلقة بأسباب التوقف عن العمل، إلى أن التساقط الغزير للأمطار شكل العامل الرئيسي لتوقف الأشغال في ورشات القطاعات الثلاثة، إذ أن ما يفوق 1600 حالة توقف قصري كانت ناجمة عن العامل المذكور، ممثلة ما نسبته 61% من مجمل طلبات التعويض المودعة لدى مختلف وكالات صندوق "كاكوبات"، تليها حالات البطالة الناجمة عن تساقط الثلوج وغيرها من حالات الجليد والصقيع، بنسبة 39%، أي ما يعادل حوالي 1030 ملف .
أما بشأن العدد الإجمالي للورشات والعمال المتوقفين عن العمل بسبب سوء الأحوال الجوية التي تشهدها معظم الولايات خلال الآونة الأخيرة، فقدرت بما يقارب 2700 ورشة متوقفة، تسببت في توقف ما لا يقل عن 93 ألف عامل عن العمل، حيث تصدرت المؤسسات المنتسبة للصندوق والناشطة في ولايات الشرق، قائمة المؤسسات الأكثر تضررا خلال هذه الفترة، وبالتحديد الورشات المتواجدة بكل من ولايات سطيف قسنطينة، تيزي وزو.
وتعكف، حسب نفس المصدر، مصالح الصندوق حاليا، على دراسة الملفات المودعة من قبل المتعاملين لتعويض أصحابها في آجال لا تتعدى الشهر على أقصى تقدير، ابتداء من تاريخ إيداع الملف، وذلك وفق ما تقتضيه إجراءات التعويض المعمول بها، فيما لا تزال مصالح الصندوق تتلقي طلبات التعويض عبر البوابة الإلكترونية "تصريحاتكم" التي يكمن الولوج لها عبر الهواتف الذكية واللوحات الرقمية.
وسيتمكن منتسبي الصندوق والفائق عددهم 65 ألف مؤسسة، ابتداء من الفاتح فيفري، من الولوج إلى كل البوابات الالكترونية المخصصة للتصريحات عبر موقع إلكتروني واحد.