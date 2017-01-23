علمت "الشروق" أن ما قيمته 400 مليون سنتيم من الأدوية أتلفت بمستشفى دالي عبد القادر بغريس في معسكر، جراء سيول الأمطار، التي اجتاحت هذا المرفق الاستشفائي، وغمرت جميع أجنحته الطبية مؤخرا.
وحسب ذات المصادر، فإن الأدوية التي أتلفت خاصة بالأمراض المزمنة المعروفة بغلاء ثمنها، وبعض الأنواع من اللقاحات والضمادات والأدوية التي يمكن للمياه النفاد إلى محتوياتها، فيما تمكن العاملون بالصيدلية من إنقاذ كم كبير منها كما أن تجهيزات الكشف المرئي للتصوير وثلاجات بعض المصالح وعتادا طبيا آخر لم يتم تشغيلها إلى حد الآن رغم عودة المستشفى للنشاط العادي بسبب العطل اللاحق بها في انتظار مختصين يقومون بمهمة فحصها من جديد وتشغيلها أو إخضاعها للإصلاح.
وعاد مستشفى غريس إلى النشاط مجدّدا، حيث عاودت جميع مصالحه استئناف خدماتها أمام المرضى الوافدين إليها خاصة مصلحتي الاستعجالات وأمراض النساء والتوليد اللتين تعتبران حساستين، وتستقطبان أكبر عدد من المرضى. "الشروق" عاينت صباح يوم الخميس الحركة العادية للمرضى بمصلحة الاستعجالات بوجود أطقمها الطبية وشبه الطبية مع دمج بعض الحالات تحت النظر.
وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف حل بالمستشفى الخميس الفارط، وأمر بتأمين المؤسسات الاستشفائية لمدة عشر سنوات.
وقد أثنى بوضياف على جهود عمال المستشفى من مسؤولين وأطباء وممرضين وعمال مهنيين الذين تضافرت جهودهم مع جهود أعوان بعض المصالح التقنية الخارجية في إنقاذ المرضى، والمستشفى ككل لدرجة أنهم أعادوا إليه رونقه في فترة 24 ساعة. ورفض بوضياف منح منطقة غريس مستشفى جديدا تعويضا عن القديم كون الظروف المالية الحالية للبلاد لا تسمح بذلك حسبه.
وعلى اعتبار أن الحالي في وضعية تمكنه من المقاومة وهو مطلب تقدم به سكان جهة غريس الذين أكدوا أن حادثة دخول مياه الأمطار لهذا المستشفى تكررت عدة سنوات لأن موقعه في مكان منحدر بمدينة غريس ما جعل المياه تنفد إليه بسهولة فضلا عن كونه مشيدا بالبناء الجاهز منذ سنة 84 وقد انتهت مدة صلاحيته منذ نحو عشر سنوات.
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400 مليون من الأدوية أتلفتها الفيضانات بمستشفى غريس في معسكر
قادة مزيلة
علمت "الشروق" أن ما قيمته 400 مليون سنتيم من الأدوية أتلفت بمستشفى دالي عبد القادر بغريس في معسكر، جراء سيول الأمطار، التي اجتاحت هذا المرفق الاستشفائي، وغمرت جميع أجنحته الطبية مؤخرا.
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وحسب ذات المصادر، فإن الأدوية التي أتلفت خاصة بالأمراض المزمنة المعروفة بغلاء ثمنها، وبعض الأنواع من اللقاحات والضمادات والأدوية التي يمكن للمياه النفاد إلى محتوياتها، فيما تمكن العاملون بالصيدلية من إنقاذ كم كبير منها كما أن تجهيزات الكشف المرئي للتصوير وثلاجات بعض المصالح وعتادا طبيا آخر لم يتم تشغيلها إلى حد الآن رغم عودة المستشفى للنشاط العادي بسبب العطل اللاحق بها في انتظار مختصين يقومون بمهمة فحصها من جديد وتشغيلها أو إخضاعها للإصلاح.
وعاد مستشفى غريس إلى النشاط مجدّدا، حيث عاودت جميع مصالحه استئناف خدماتها أمام المرضى الوافدين إليها خاصة مصلحتي الاستعجالات وأمراض النساء والتوليد اللتين تعتبران حساستين، وتستقطبان أكبر عدد من المرضى. "الشروق" عاينت صباح يوم الخميس الحركة العادية للمرضى بمصلحة الاستعجالات بوجود أطقمها الطبية وشبه الطبية مع دمج بعض الحالات تحت النظر.
وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف حل بالمستشفى الخميس الفارط، وأمر بتأمين المؤسسات الاستشفائية لمدة عشر سنوات.
وقد أثنى بوضياف على جهود عمال المستشفى من مسؤولين وأطباء وممرضين وعمال مهنيين الذين تضافرت جهودهم مع جهود أعوان بعض المصالح التقنية الخارجية في إنقاذ المرضى، والمستشفى ككل لدرجة أنهم أعادوا إليه رونقه في فترة 24 ساعة. ورفض بوضياف منح منطقة غريس مستشفى جديدا تعويضا عن القديم كون الظروف المالية الحالية للبلاد لا تسمح بذلك حسبه.
وعلى اعتبار أن الحالي في وضعية تمكنه من المقاومة وهو مطلب تقدم به سكان جهة غريس الذين أكدوا أن حادثة دخول مياه الأمطار لهذا المستشفى تكررت عدة سنوات لأن موقعه في مكان منحدر بمدينة غريس ما جعل المياه تنفد إليه بسهولة فضلا عن كونه مشيدا بالبناء الجاهز منذ سنة 84 وقد انتهت مدة صلاحيته منذ نحو عشر سنوات.