أنتقد قانون 4 في المائة مناصرة: إقصاء الحركات الدعوية الأصيلة وراء انتشار الأحمدية

أنتقد عبد المجيد مناصرة رئيس حركة التغيير، السبت، قانون 4 في المائة الذي يقصي كل حزب غير متحصل على هذه النسبة من الأصوات الانتخابية، خلال الانتخابات المقبلة من الحياة السياسية، معتبرا إياه شكلا من أشكال التضييق، وواصفا السلطة بالحكم الذي يصفر ضربة جزاء ليسجلها هو.

وأكد المتحدث خلال تجمع بباتنة أن الجزائر دولة مستهدفة من طرف التيارات الدينية الهادفة لتفريق النسيج الاجتماعي على غرار الأحمدية والقاديانية التي تسللت لعمق الشعب بسبب الإقصاء والغلق على الحركات الجزائرية الأصيلة.