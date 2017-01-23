أنتقد قانون 4 في المائة

مناصرة: إقصاء الحركات الدعوية الأصيلة وراء انتشار الأحمدية

date 2017/01/28 views 290 comments 0
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icon-writer طاهر حليسي

مراسل صحافي ومدير مكتب الشروق بولاية باتنة

أنتقد عبد المجيد مناصرة رئيس حركة التغيير، السبت، قانون 4 في المائة الذي يقصي كل حزب غير متحصل على هذه النسبة من الأصوات الانتخابية، خلال الانتخابات المقبلة من الحياة السياسية، معتبرا إياه شكلا من أشكال التضييق، وواصفا السلطة بالحكم الذي يصفر ضربة جزاء ليسجلها هو.

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وأكد المتحدث خلال تجمع بباتنة أن الجزائر دولة مستهدفة من طرف التيارات الدينية الهادفة لتفريق النسيج الاجتماعي على غرار الأحمدية والقاديانية التي تسللت لعمق الشعب بسبب الإقصاء والغلق على الحركات الجزائرية الأصيلة.

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