32 فيلما سينمائيا من 27 دولة أفلام جزائرية تستفيد من "منح الخريف"

أعلنت مؤسّسة الدوحة للأفلام، عن "مِنَح الخريف 2016" التي تدعم صناع الأفلام، الذين يخوضون تجربتهم الإخراجية الأولى أو الثانية من جميع أنحاء العالم.

وقالت الرئيسة التنفيذية للمؤسسة، فاطمة الرميحي، إن 32 فيلماً، من بينها 12 فيلماً لمخرجات نساء، من 27 بلداً، اختيرت للحصول على التمويل، وتشمل أفلاماً قصيرة ووثائقية وتجريبية وأفلام المقالات والأفلام الطويلة.

وبلغ إجمالي الأفلام التي دعمتها مؤسسة الدوحة للأفلام 310 فيلم من 51 بلداً، 264 منها من العالم العربي.

بالإضافة إلى الأفلام التي يصنعها مخرجون قطريون، يغطي برنامج مِنَح الخريف مشروعات من مرحلة التطوير إلى ما بعد الإنتاج من الجزائر، الأرجنتين، بوركينا فاسو، كندا، الدومنيك، مصر، فرنسا، ألمانيا، العراق، الأردن، لبنان، المغرب، هولندا، عمان، فلسطين، بورتوريكو، السعودية، جنوب إفريقيا، إسبانيا، السويد، السودان، سورية، تونس، الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة.

ويهدف برنامج المنح إلى دعم أصوات المواهب الواعدة، ويشجع على التفاعل الإبداعي بين صناع الأفلام، كما يسهم في تعزيز مجتمع صناع الأفلام من خريجي مؤسسة الدوحة للأفلام. إلى جانب ذلك، تحصل بعض المشروعات المختارة على دعم التطوير الإبداعي من قبل محترفين ومختصين بالمؤسسة على مدار مراحل إنتاج الأفلام. كما يتم دعم أسماء معروفة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ممن أرست معايير جديدة في الصناعة، وحظيت بإشادة واسعة نظير الرؤية الإبداعية والمحتوى المؤثر والقوي الذي تقدمه.