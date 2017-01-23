نزلت تحت سقف المليار دولار تراجع واردات الحليب بـ 18.66%

أبرزت بيانات رسمية، مساء السبت، تراجع فاتورة واردات الحليب بـ 18.66% في 2016، على نحو سمح بالنزول تحت عتبة المليار دولار سنة 2015.

في بيانات نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن المركز الوطني للإعلام والإحصائيات للجمارك، أفيد أنّ قيمة استيراد الحليب كلّفت الخزينة العمومية 849.2 مليون دولار في 2016 مقابل واحد مليار دولار في 2015.

وسجّلت الأرقام تراجع غبرة الحليب وكريمة الحليب ومشتقات الحليب الدسمة المستعملة كمُدخلات استقرت عند 358.943 طن مقابل 372.126 طن، وهو ما يشكّل انخفاضا بـ 3.54 بالمائة.

وجرى تسويغ هذه التراجعات بانخفاض أسعار الاستيراد من طرف الجزائر لهذه السلع الغذائية، ففي العشرة أشهر الأولى من 2016، استقر متوسط سعر غبرة الحليب المستوردة عند 2.3 دولار/للطن مقابل 2.8 دولار/للطن خلال الفترة ذاتها، وطال التراجع مشتقات الحليب الدسمة التي بلغ متوسط سعرها عند الاستيراد 3.7 دولار/ للطن مقابل 3.9 دولار/ للطن، وهو ما شكّل انخفاضا بـ 5.3 في المائة.

وجرى التنويه أنّ التراجع الآنف الذكر ، ناجم كذلك عن الإجراءات الحكومية لفائدة المربين وسائر متعاملي شعبة الحليب، حيث جرى رفع الدعم الموجه للحليب، فضلا عن تشجيع الاستثمار لتخفيض واردات غبرة الحليب إلى النصف في آفاق 2019.