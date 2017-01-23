ستكون الجزائر ممثلة بخمسة شعراء في الموسم السابع من برنامج "أمير الشعراء" هم لطيفة حسانى، آمنة حزمون، رحمة الله إبراهيم، عمر محمد بكير، عبد القادر مهداوى. ومنعت العاصفة الثلجية التي ضربت مدينة قسنطينة الشاعرة الجزائرية آمنة حزمون من السفر إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، للمشاركة في مقابلات أمير الشعراء في موسمه السابع، وقالت الشاعرة: "كان من المفروض أن أكون في المطار للذهاب رفقة الأصدقاء إلى دولة الإماراتِ للمشاركة في تصفيات أمير الشعراء، لكن الثلوج في قسنطينة أغلقت كل الطرقات والمسالك.. أشعر بالحُزن، لكن الحمدُ لله".
وشملت قائمة الشعراء المختارين من قبل لجنة التحكيم المتكونة من د.على بن تميم من الإمارات، د.صلاح فضل من مصر، د.عبد الملك مرتاض من الجزائر، 24 شاعرا وشاعرة يمثلون 16 دولة عربية.
وسيكون على الشعراء الذين اختيرت أسماءهم اجتياز اختبارات أكثر صعوبة من قبل اللجنة من اجل اختيار قائمة من 20 شاعرا يتنافسون على اللقب في برنامج أمير الشعراء الذي ينطلق بثه على قناة أبو ظبي بداية من 21 فيفري القادم على مدار 10 أسابيع.
وأفاد بيان لجنة الاختيار أن عملية الانتقاء التي أسفرت عن اختيار 42 شاعرا شملت 150 شاعر وشاعرة قابلتهم لجنة تحكيم الموسم السابع من برنامج "أمير الشعراء" على مدى 3 أيام الأسبوع الماضي في مسرح شاطئ الراحة بالعاصمة الإماراتية. ويأتي اختيار الشعراء فى أعقاب اختبارات مباشرة، أمام لجنة التحكيم التي عقدت اجتماعات مكثفة لتقييم الاختبارات المباشرة واختيار الأفضل وفقًا لمعايير فنية ونقدية دقيقة، شارك فيها كل من عيسى سيف المزروعى مدير إدارة السياسات والمشاريع الخاصة في لجنة إدارة المهرجانات، سلطان العميمى مدير أكاديمية الشعر في اللجنة، أحمد خريس والشاعر رعد بندر، عضوا اللجنة الاستشارية للبرنامج.
ويُعد برنامج أمير الشعراء أحد أهم البرامج التلفزيونية في العالم العربي التي تستلهم التراث العربي، قدّم البرنامج خلال ستة مواسم 165 شاعر تراوحت أعمارهم ما بين 18 – 45 سنة، وقد تمّ توثيق إبداعاتهم الشعرية من خلال أكاديمية الشعر بأبوظبى فى دواوين شعرية خاصة. وحصل على لقب "أمير الشعراء" منذ عام 2007 ولغاية 2016، ستة شعراء من الإمارات، موريتانيا، سوريا، اليمن، مصر، السعودية.
وتبلغ قيمة جائزة الفائز بالمركز الأول وبلقب "أمير الشعراء" مليون درهم إماراتي، إضافة للبردة التي تمثل الإرث التاريخي للعرب والخاتم الذي يرمز للقب الإمارة، ويحصل صاحب المركز الثاني على 500 ألف درهم إماراتي، ولصاحب المركز الثالث 300 ألف درهم إماراتي، أما جائزة صاحب المركز الرابع فهي 200 ألف درهم إماراتي، وتبلغ جائزة صاحب المركز الخامس 100 ألف درهم إماراتي، إضافة إلى تكفل إدارة المسابقة بإصدار دواوين شعرية للفائزين.
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خمسة شعراء يمثلون الجزائر في "أمير الشعراء"
زهية. م
صحافية مختصة في الشؤون الثقافية
ستكون الجزائر ممثلة بخمسة شعراء في الموسم السابع من برنامج "أمير الشعراء" هم لطيفة حسانى، آمنة حزمون، رحمة الله إبراهيم، عمر محمد بكير، عبد القادر مهداوى. ومنعت العاصفة الثلجية التي ضربت مدينة قسنطينة الشاعرة الجزائرية آمنة حزمون من السفر إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، للمشاركة في مقابلات أمير الشعراء في موسمه السابع، وقالت الشاعرة: "كان من المفروض أن أكون في المطار للذهاب رفقة الأصدقاء إلى دولة الإماراتِ للمشاركة في تصفيات أمير الشعراء، لكن الثلوج في قسنطينة أغلقت كل الطرقات والمسالك.. أشعر بالحُزن، لكن الحمدُ لله".
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وشملت قائمة الشعراء المختارين من قبل لجنة التحكيم المتكونة من د.على بن تميم من الإمارات، د.صلاح فضل من مصر، د.عبد الملك مرتاض من الجزائر، 24 شاعرا وشاعرة يمثلون 16 دولة عربية.
وسيكون على الشعراء الذين اختيرت أسماءهم اجتياز اختبارات أكثر صعوبة من قبل اللجنة من اجل اختيار قائمة من 20 شاعرا يتنافسون على اللقب في برنامج أمير الشعراء الذي ينطلق بثه على قناة أبو ظبي بداية من 21 فيفري القادم على مدار 10 أسابيع.
وأفاد بيان لجنة الاختيار أن عملية الانتقاء التي أسفرت عن اختيار 42 شاعرا شملت 150 شاعر وشاعرة قابلتهم لجنة تحكيم الموسم السابع من برنامج "أمير الشعراء" على مدى 3 أيام الأسبوع الماضي في مسرح شاطئ الراحة بالعاصمة الإماراتية. ويأتي اختيار الشعراء فى أعقاب اختبارات مباشرة، أمام لجنة التحكيم التي عقدت اجتماعات مكثفة لتقييم الاختبارات المباشرة واختيار الأفضل وفقًا لمعايير فنية ونقدية دقيقة، شارك فيها كل من عيسى سيف المزروعى مدير إدارة السياسات والمشاريع الخاصة في لجنة إدارة المهرجانات، سلطان العميمى مدير أكاديمية الشعر في اللجنة، أحمد خريس والشاعر رعد بندر، عضوا اللجنة الاستشارية للبرنامج.
ويُعد برنامج أمير الشعراء أحد أهم البرامج التلفزيونية في العالم العربي التي تستلهم التراث العربي، قدّم البرنامج خلال ستة مواسم 165 شاعر تراوحت أعمارهم ما بين 18 – 45 سنة، وقد تمّ توثيق إبداعاتهم الشعرية من خلال أكاديمية الشعر بأبوظبى فى دواوين شعرية خاصة. وحصل على لقب "أمير الشعراء" منذ عام 2007 ولغاية 2016، ستة شعراء من الإمارات، موريتانيا، سوريا، اليمن، مصر، السعودية.
وتبلغ قيمة جائزة الفائز بالمركز الأول وبلقب "أمير الشعراء" مليون درهم إماراتي، إضافة للبردة التي تمثل الإرث التاريخي للعرب والخاتم الذي يرمز للقب الإمارة، ويحصل صاحب المركز الثاني على 500 ألف درهم إماراتي، ولصاحب المركز الثالث 300 ألف درهم إماراتي، أما جائزة صاحب المركز الرابع فهي 200 ألف درهم إماراتي، وتبلغ جائزة صاحب المركز الخامس 100 ألف درهم إماراتي، إضافة إلى تكفل إدارة المسابقة بإصدار دواوين شعرية للفائزين.