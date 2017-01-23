الانتخابات فرصة لحل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية تواتي: "الشكارة" ستسيطر على الإتخابات المقبلة

أطلق رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي، السبت، على الانتخابات التشريعية المقبلة تسمية "انتخابات المال الفاسد" في إشارة منه إلى من قال إنهم أصحاب المال و"الشكارة" الذين سيتقدمون حسبه القوائم الانتخابية، ولكن برغم ذلك فإن حزبه سيشارك في 39 ولاية.

وعلى هامش الندوة الجهوية لولايات الوسط المنعقدة ببومرداس، السبت، اعتبر تواتي أن الجزائر تعيش عدة صراعات والتي يعود جذورها -حسبه- "تعلم أبناؤنا تاريخ مزور ونحن نعاني من إرهاصاته إلى اليوم "، وقال إن المشاريع التي تدعي السلطة انجازها ما هي إلا عبارة عن مشاريع وهمية، مبديا تخوفه الشديد مما أسماه باستقالة الشعب من ممارسة حقوقه السياسية" وذلك بالعزوف عن الانتخاب ومقاطعتها، لكن قال إن الانتخابات المقبلة فرصة لحل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد.