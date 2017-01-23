تصدرت الجزائر المرتبة الأولى إفريقيا في كأس العالم لفن تحضير الحلويات لسنة 2017 بمدينة ليون الفرنسية، بعد ما تمكن الوفد المشارك من إبهار لجنة التحكيم والضيوف بأنواع مختلفة من الحلويات التقليدية بلمسة عصرية وأصناف أخرى من أشهى الحلويات العالمية.
وتعد مشاركة الجزائر في الطبعة 18 من الصالون الدولي للفندقة والتغذية الأولى من نوعها، وقد مكنتها من احتلال المرتبة 14 عالميا والأولى على مستوى القارة الإفريقية، فيما جاءت تونس في المرتبة 17 في مشاركتها الثامنة، والمغرب احتل المرتبة 19 في المشاركة 10 في كأس العالم لفن تحضير الحلويات. تجدر الإشارة بأن هذه المسابقة الدولية جمعت 22 دولة، تأهلت بعد خمسين منافسة وطنية وأربع منافسات قارية من إفريقيا، أوروبا، آسيا، أمريكا اللاتينية..
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
الأكثر تفاعلا
1قصص منسية لمسلمين ساعدوا اليهود في "الهولوكست"
2الجزائر الأولى إفريقيا في كأس العالم لفن تحضير الحلويات
3سيدات يستنجدن بـ"مسمن وبغرير" السوبيرات
Français English
الرأي
حبيب راشدين
"ترومبوتين" لهدم ردم يأجوج ومأجوج
جمال لعلامي
سلاك الحاصلين!
حسين لقرع
هل إقصاء المنتخب الوطني هو الكارثة؟!
سلطان بركاني
كيف تتمنّى أن ترحل عن هذه الدّنيا؟
سليم قلالة
بونوا يُنصف الحجاب في فرنسا
معلومي ياسين
لا تتلاعبوا بالجزائر
سلطان بركاني
المرجعية الدينيّة الوطنية.. بين التّنظير والتّطبيق
عبد الناصر
قمة الجدّ في موضوع لهو!
عثمان سعدي
عن الشاعر الأمازيغي القبائلي الكبير محند أُو محند
محمد سليم قلالة
هذه روح التضامن التي نريد
الفيديو
الثورة المصرية.. ما الذي تحقق من المطالب الشعبية؟
اللغة الإنكليزية في الجزائر.. هل تتفوق على الفرنسية؟
الصادق المهدي يعود إلى السودان بعد قضاء 30 شهراً في المنفى
إيفانكا ترامب تحبو في البيت الأبيض لأول مرة!
"إسرائيل" تفتح باب الاستيطان على مصراعيه
روسية تستعرض قوتها الخارقة بجر عربتي ترام في الصقيع!
ترامب ينهي مشاركة بلاده في اتفاقية التبادل الحر عبر المحيط الهادئ
امرأة آسيوية تعتدي على مسلمة بجامعة أستراليا
شاهد كيف يعامل كل من أوباما وترامب زوجته؟!
عسكر الجزائر يعطّلون الحواسيب الكورية في استحقاق بطولة العالم
فيما احتلت تونس المرتبة 17 والمغرب 19
الجزائر الأولى إفريقيا في كأس العالم لفن تحضير الحلويات
زهيرة. م
تصدرت الجزائر المرتبة الأولى إفريقيا في كأس العالم لفن تحضير الحلويات لسنة 2017 بمدينة ليون الفرنسية، بعد ما تمكن الوفد المشارك من إبهار لجنة التحكيم والضيوف بأنواع مختلفة من الحلويات التقليدية بلمسة عصرية وأصناف أخرى من أشهى الحلويات العالمية.
تغطيات ذات صلة
الجزائر الأولى إفريقيا في كأس العالم لفن تحضير الحلويات
سيدات يستنجدن بـ"مسمن وبغرير" السوبيرات
قصص منسية لمسلمين ساعدوا اليهود في "الهولوكست"
5 مراكز جزائرية تفتك اعترافا دوليا في علاج أمراض الدم
طالبة جامعية تنتحر والسبب.. حفل زفاف!
وتعد مشاركة الجزائر في الطبعة 18 من الصالون الدولي للفندقة والتغذية الأولى من نوعها، وقد مكنتها من احتلال المرتبة 14 عالميا والأولى على مستوى القارة الإفريقية، فيما جاءت تونس في المرتبة 17 في مشاركتها الثامنة، والمغرب احتل المرتبة 19 في المشاركة 10 في كأس العالم لفن تحضير الحلويات. تجدر الإشارة بأن هذه المسابقة الدولية جمعت 22 دولة، تأهلت بعد خمسين منافسة وطنية وأربع منافسات قارية من إفريقيا، أوروبا، آسيا، أمريكا اللاتينية..