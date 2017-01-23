فيما احتلت تونس المرتبة 17 والمغرب 19 الجزائر الأولى إفريقيا في كأس العالم لفن تحضير الحلويات

تصدرت الجزائر المرتبة الأولى إفريقيا في كأس العالم لفن تحضير الحلويات لسنة 2017 بمدينة ليون الفرنسية، بعد ما تمكن الوفد المشارك من إبهار لجنة التحكيم والضيوف بأنواع مختلفة من الحلويات التقليدية بلمسة عصرية وأصناف أخرى من أشهى الحلويات العالمية.

وتعد مشاركة الجزائر في الطبعة 18 من الصالون الدولي للفندقة والتغذية الأولى من نوعها، وقد مكنتها من احتلال المرتبة 14 عالميا والأولى على مستوى القارة الإفريقية، فيما جاءت تونس في المرتبة 17 في مشاركتها الثامنة، والمغرب احتل المرتبة 19 في المشاركة 10 في كأس العالم لفن تحضير الحلويات. تجدر الإشارة بأن هذه المسابقة الدولية جمعت 22 دولة، تأهلت بعد خمسين منافسة وطنية وأربع منافسات قارية من إفريقيا، أوروبا، آسيا، أمريكا اللاتينية..