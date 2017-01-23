أعلنت الحكومة الإيرانية أنها سترد بإجراءات متكافئة على قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بمنع دخول مواطنين من 7 دول مسلمة، بينها إيران، إلى الولايات المتحدة.
وجاء في بيان رسمي صدر عن وزارة الخارجية الإيرانية، السبت ، ونقلته وكالة "إيرنا" الرسمية للأنباء: "ستتخذ حكومة إيران، من أجل حماية الأمة الإيرانية الكبيرة داخل البلاد وخارجها، وبعد الدراسة الدقيقة للقرارات القصيرة والطويلة والأمد من قبل الحكومة الأمريكية، ستتخذ خطوات مناسبة على المستويات القنصلي والقانوني والسياسي".
وتعهدت السلطات الإيرانية باتخاذ تدابير متكافئة بغرض حماية حقوق مواطنيها "حتى إلغاء القيود المسيئة التي فرضتها الولايات المتحدة ضد مواطني إيران".
كما أشار البيان إلى أن الحكومة الإيرانية تحترم الشعب الأمريكي وتفصله عن السياسة العدوانية لإدارة الولايات المتحدة، معتبرة قرارها الخاص بالمهاجرين "إساءة واضحة" إلى العالم الإسلامي برمته.
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وقع، الجمعة الماضي، على مرسوم يعلق استقبال اللاجئين في الولايات المتحدة لمدة 120 يوما ويفرض حظرا على دخول المهاجرين من سوريا لفترة زمنية غير محددة ويمنع منح تأشيرات الدخول لجميع المواطنين من 7 دول مسلمة، وهي إيران وسوريا والعراق وليبيا والصومال والسودان واليمن.
كما شدد هذا الأمر التنفيذي بعض قواعد الوصول إلى أراضي الولايات المتحدة بالنسبة لمواطني الدول الأخرى.
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إيران ترد بالمثل على ترامب
وكالات
أعلنت الحكومة الإيرانية أنها سترد بإجراءات متكافئة على قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بمنع دخول مواطنين من 7 دول مسلمة، بينها إيران، إلى الولايات المتحدة.
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وجاء في بيان رسمي صدر عن وزارة الخارجية الإيرانية، السبت ، ونقلته وكالة "إيرنا" الرسمية للأنباء: "ستتخذ حكومة إيران، من أجل حماية الأمة الإيرانية الكبيرة داخل البلاد وخارجها، وبعد الدراسة الدقيقة للقرارات القصيرة والطويلة والأمد من قبل الحكومة الأمريكية، ستتخذ خطوات مناسبة على المستويات القنصلي والقانوني والسياسي".
وتعهدت السلطات الإيرانية باتخاذ تدابير متكافئة بغرض حماية حقوق مواطنيها "حتى إلغاء القيود المسيئة التي فرضتها الولايات المتحدة ضد مواطني إيران".
كما أشار البيان إلى أن الحكومة الإيرانية تحترم الشعب الأمريكي وتفصله عن السياسة العدوانية لإدارة الولايات المتحدة، معتبرة قرارها الخاص بالمهاجرين "إساءة واضحة" إلى العالم الإسلامي برمته.
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وقع، الجمعة الماضي، على مرسوم يعلق استقبال اللاجئين في الولايات المتحدة لمدة 120 يوما ويفرض حظرا على دخول المهاجرين من سوريا لفترة زمنية غير محددة ويمنع منح تأشيرات الدخول لجميع المواطنين من 7 دول مسلمة، وهي إيران وسوريا والعراق وليبيا والصومال والسودان واليمن.
كما شدد هذا الأمر التنفيذي بعض قواعد الوصول إلى أراضي الولايات المتحدة بالنسبة لمواطني الدول الأخرى.