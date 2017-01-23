آخر الإستفتاءات إستفتاءات
-
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
-
تستطيع870 (%7.8)
-
لا تسطيع10282 (%92.2)
-
-
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
-
استقالة لأسباب صحية286 (%3.48)
-
إقالة بسبب تصريحاته7944 (%96.52)
-
-
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
-
نعم3082 (%71.54)
-
لا1226 (%28.46)
-
-
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
-
أعارض22917 (%61.23)
-
أؤيد14509 (%38.77)
-
-
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
-
نعم1401 (%13.13)
-
لا9270 (%86.87)
-
-
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
-
نعم12 (%18.75)
-
لا52 (%81.25)
-
-
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
-
يعود3514 (%65.93)
-
لا يعود1816 (%34.07)
-
-
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
-
حكومة توافقية725 (%43.81)
-
حكومة الأغلبية البرلمانية175 (%10.57)
-
حكومة تكنوقراطية755 (%45.62)
-
-
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
-
خطوة نحو الدولة المدنية208 (%12)
-
تغيير للتسمية فقط1454 (%83.85)
-
خطوة نحو الشفافية72 (%4.15)
-
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
الأكثر تفاعلا
الفيديو
-
الثورة المصرية.. ما الذي تحقق من المطالب الشعبية؟
-
اللغة الإنكليزية في الجزائر.. هل تتفوق على الفرنسية؟
-
الصادق المهدي يعود إلى السودان بعد قضاء 30 شهراً في المنفى
-
إيفانكا ترامب تحبو في البيت الأبيض لأول مرة!
-
"إسرائيل" تفتح باب الاستيطان على مصراعيه
-
روسية تستعرض قوتها الخارقة بجر عربتي ترام في الصقيع!
-
ترامب ينهي مشاركة بلاده في اتفاقية التبادل الحر عبر المحيط الهادئ
-
امرأة آسيوية تعتدي على مسلمة بجامعة أستراليا
-
شاهد كيف يعامل كل من أوباما وترامب زوجته؟!
-
عسكر الجزائر يعطّلون الحواسيب الكورية في استحقاق بطولة العالم
زيتوني: تأسيس منظمة أحفاد الشهداء من اختصاص الداخلية
دعا الطيب زيتوني وزير المجاهدين، السبت، الراغبين في تأسيس منظمة تعنى بأحفاد الشهداء، إلى إيداع ملفهم متعلق أمام مصالح وزارة الداخلية.
وكشف خلال زيارة إلى وهران، أن مطلب أحفاد الشهداء يدخل في إطار نشاط الجمعيات، "وبالتالي فدراسة ملفهم يمرّ عبر وزارة الداخلية وليس المجاهدين"، مؤكدا أن قضية استرجاع الأرشيف الوطني من فرنسا معقدة جدا، وكذلك هو الحال بالنسبة لملف المفقودين، وتعويضات التفجيرات النووية في الصحراء الجزائرية.
وأضاف زيتوني، أن هناك اتصالات مع الجانب الفرنسي، لاسترجاع جماجم الشهداء ودفنها في الجزائر، معتبرا إياها قضية مبدأ وشرف.
كريم - منظمة اصهار المجاهدين2017/01/28 على 21:441
انا زوجتي حفيدة مجاهد فهل يمكن تاسيس منظمة لاصهار المجاهدين هههه والله مايحشمو ياكلوا النار في بطونهم رجعت الثورة سجل تجاري لاحفاد الشهداء واغلبهم سروالهم طايح ويتاجروا بالشهداء
يا جزاير - راه طاب القلب2017/01/28 على 22:132
اذا زاد الشئ على حده انقلب الى ضده
بزاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااف
kamel - TIPASA2017/01/28 على 22:153
منظمة احفاد الشهداء من اجل استغلالهم سياسيا من طرف الارندي والافلان في الانتخابات التي هي اصلا مزورة وكذا من اجل المزايا المعروفة لدى الجميع ...;والله مهزلة ما بعدها مهزلة لماذا تفرقة الشعب كلنا جزائريين وكفى
ايوب - سطيف2017/01/28 على 22:444
و الله ماتحشمو ، بزاف ، هم اصلا اولادهم عايشين في باريس و يحبو العيش هناك ، كفى خرطي و كذب و تزوير للتاريخ و اولاد اولادهم لا يعترفون بتاريخ الثوري الجزائري اصلا ، و يضحكون على من يحكى لهم عن الثورة و يقلك عبد قديم ، التاريخ المجيد للثورة اصبح سجل تجاري و ماركةكصالون عرض للازياء ، لو كان الحق يتقال لعاقبوك انت يا وزير و انت تطالب فرنسا بالمستحيل و لا تعطيه اياك لانها تعلم بان تتاجر بالثورة