زيتوني: تأسيس منظمة أحفاد الشهداء من اختصاص الداخلية

دعا الطيب زيتوني وزير المجاهدين، السبت، الراغبين في تأسيس منظمة تعنى بأحفاد الشهداء، إلى إيداع ملفهم متعلق أمام مصالح وزارة الداخلية.

وكشف خلال زيارة إلى وهران، أن مطلب أحفاد الشهداء يدخل في إطار نشاط الجمعيات، "وبالتالي فدراسة ملفهم يمرّ عبر وزارة الداخلية وليس المجاهدين"، مؤكدا أن قضية استرجاع الأرشيف الوطني من فرنسا معقدة جدا، وكذلك هو الحال بالنسبة لملف المفقودين، وتعويضات التفجيرات النووية في الصحراء الجزائرية.

وأضاف زيتوني، أن هناك اتصالات مع الجانب الفرنسي، لاسترجاع جماجم الشهداء ودفنها في الجزائر، معتبرا إياها قضية مبدأ وشرف.