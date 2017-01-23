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بحاري: بن غبريط أبدت حسن نية تجاه مطالب الأسلاك المشتركة
دعا، على بحاري، رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، السبت، إلى مزيد من التجند لافتكاك الحقوق المشروعة ورفع المظالم المسلطة على العمال البسطاء من طرف المديرين والمقتصدين الذين يشتكون من الظلم والإهانة، لكنهم في غالب الأحيان لا يحركون ساكنا رغم وجود نقابة تحميهم.
وأكد بحاري في جلسة عمل بتيارت وحضرها أعضاء المكتب الولائي للنقابة، على حسن نية وزيرة التربية بالتكفل بالانشغالات المطروحة من شريحتي الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لمعاملتهم في إطار القانون، مما يصون كرامتهم وإنسانيتهم، لكن تبقى بعض الممارسات من طرف مديري التربية ورؤساء المصالح في بعض الولايات دون تطلعات الوزيرة..
وعن الخدمات الاجتماعية، اعتبر النقابي أنه من غير المعقول أن يكون 200 ألف مستخدم في قطاع التربية بلا تمثيل في اللجنة الوطنية واللجان الولائية مع هيمنة لأساتذة التعليم الثانوي الذين لا يمثلون سوى 80 ألف من موظفي القطاع.
Bachir - Algérie 2017/01/28 على 22:201
كل الأسلاك لديها نقابات تدافع عن حقوق عمالها إلا التعليم الإبتدائي فهو مهمش و محقور صراحة ندمت عند إختياري معلم في الإبتدائي!!! الحمد لله على كل حال نتمنى الأمور تتحسن والوزارة تعطي لكل حق حقه