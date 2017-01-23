أعلن الوزير الأول عبد المالك سلال السبت، أنه سيستقبل فور عودته من أديس أبابا، وفدا عن طلبة الصيدلة الذين دخلوا في احتجاجات منذ أسابيع رافعين مطالب بيداغوجية وأخرى للتوظيف.
وكتب سلال تدوينة على موقع "تويتر" جاء فيها "حاليا أنا متواجد بالقمة الإفريقية، سألتقي بممثلي طلبة الصيدلة عند الرجوع إلى الجزائر".
وجاء رد سلال على "هاشتاغ" تداوله طلبة هذا التخصص على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي سمي "يا سلال أنقذ الصيدلة" وقالوا أن الخطوة جاءت بعد فشل عقد لقاء مع وزيري الصحة والتعليم العالي..
ويشن طلبة الصيدلة بمختلف ولايات الوطن إضراب عن الدراسة لمدة تقارب الثلاثة أشهر رافعين مطالب تتعلق بإلغاء بعض التخصصات ومنحها لطلبة الطب، وكذا عدد المناصب الممنوحة إليهم بعد التخرج والتوظيف المباشر.
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بعد مطالبته بالتدخل
سلال يرد على طلبة الصيدلة عبر "تويتر"
عبد الرزاق.ب
صحافي بموقع الشروق أونلاين، متابع للشؤون السياسية والوطنية
أعلن الوزير الأول عبد المالك سلال السبت، أنه سيستقبل فور عودته من أديس أبابا، وفدا عن طلبة الصيدلة الذين دخلوا في احتجاجات منذ أسابيع رافعين مطالب بيداغوجية وأخرى للتوظيف.
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وكتب سلال تدوينة على موقع "تويتر" جاء فيها "حاليا أنا متواجد بالقمة الإفريقية، سألتقي بممثلي طلبة الصيدلة عند الرجوع إلى الجزائر".
وجاء رد سلال على "هاشتاغ" تداوله طلبة هذا التخصص على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي سمي "يا سلال أنقذ الصيدلة" وقالوا أن الخطوة جاءت بعد فشل عقد لقاء مع وزيري الصحة والتعليم العالي..
ويشن طلبة الصيدلة بمختلف ولايات الوطن إضراب عن الدراسة لمدة تقارب الثلاثة أشهر رافعين مطالب تتعلق بإلغاء بعض التخصصات ومنحها لطلبة الطب، وكذا عدد المناصب الممنوحة إليهم بعد التخرج والتوظيف المباشر.