اجتمعت بشركاء الإعلام واحتفلت معهم بالعام الجديد وتؤكد: "سامسونغ" لن تغادر الجزائر.. وانتظروا مفاجآت خلال 2017

للعام الرابع على التوالي، التقت سامسونغ إليكترونيكس الجزائر بشركائها من قطاع العلام بمناسبة الاحتفال بالعام الجديد 2017، ووعدت الجزائريين بمزيد من المفاجآت خلا العام الجاري لمختلف المنتجات، منها اطلاق هاتف غالاكسي أس 8 شهر مارس المقبل موازاة مع إطلاقه العالمي.

وخلال العشاء السنوي لـ"سامسونغ" الذي نظم على شرف الشركاء من قطاع الإعلام بفندق "AZ" بزرالدة، قال رياض عطوشي مسؤول التسويق بسامسونغ الجزائر إن الشركة لن تغادر الجزائر على الإطلاق بل ستعزز مكانتها أكثر مشيرا إلى أن كل ما تردد مجرد شائعات لا اساس لها من الحصة.

وبحسب رياض عطوشي فإن سامسونغ الجزائر ستعزز تواجدها بنحو 25 فضاء تجاري جديد هذه السنة، كما سيتم دعم فرع الكهرومنزلي أكثر، فضلا عن اطلاق هاتف جديد هو "أس 8" الذي سيدهش العالم حسبه، خلال شهر مارس المقبل تزامنا مع اطلاقه العالمي، وشدد على استمرار الشراكة بين الشركة وقطاع العلام في الجزائر.

وأوضح بيان لت سامسمنغ أن سنة 2016 كانت مليئة بالإنجازات منها تشكيلية غالاكسيS7/S7 Edge ، التي تعتبر بمثابة نجاح حقيقي لـ سامسونغ، وخاصة غالاكسي S7، كان بحق ملك الهواتف الذكية لسنة 2016، حيث وبفضل هذين المنتجين البارزين حطمت المؤسسة الأرقام القياسية للمبيعات خلال السنتين الأخيرتين.

كما قامت سامسونغ بعديدة الانشطة التي خلقت قيما مشتركة في مجتمع منها مشاريع تضامنية مع المرضى والاطفال وغيرها..

النتائج المالية للربع الرابع لسنة 2016

وبخصوص النتائج المالية، أشار البيان إلى أن سامسونغ قامت بنشر نتائجها المالية الثلاثاء الفارط (24 جانفي) للربع الرابع للسنة، وهي نتائج في ارتفاع بالنسبة للأرباح التشغيلية التي بلغت 9.220 مليار وونس (7.37 مليار أورو).

وسجل قسم النقال نموا في رقم الأعمال مدفوعا بالمبيعات القوية لمنتجيه البارزين غالاكسي S7/S7 Edge.

وحقق قسم أنصاف النواقل (أشباه الموصلات) بدوره نموا صافيا لرقم الأعمال وزيادة في الأرباح خصوصا فرع الذاكرةNAND/DRAM.

وعرف قسم الشاشات أيضا ارتفاعا في رقم الأعمال الخاص به وكذلك في الأرباح من خلال زيادة مبيعات شاشاتOLED وLCD ذات الحجم الكبير عبر العالم.

وكان رقم الأعمال في حدود 53 ألف و300 مليار وونس (42.6 مليار أورو) للثلاثي الرابع لسنة 2016، أما فيما يخص رقم الأعمال للسنة المنقضية فقد تطور بـ161.4 مليار أورو.

وكشفت سامسونغ عن جديدها للعام 2017، وخصوصا تلفاز QLED، الذي وبعد أن تم الكشف عنه قبل أيام خلال معرض الالكترونيات الاستهلاكية (CES) 2017 بـ لاس فيغاس الأمريكية، سيقود تلفاز سامسونغ QLED، تكنولوجيا "Quantum dot" نحو آفاق جديدة.

كما أعلنت سامسونغ انها ستقدم خلال هذه السنة غسالة سامسونغ Activ Dual Wash Top Load الجديدة والتي ستكون متوفرة في جميع نقاط البيع المعتمدة سامسونع، اضافة لثلاجةTwin Cooling Plus متوفرة هي الأخرى في كافة نقاط البيع سامسونغ.

وسيكون الجمهور الجزائري على موعد حسب ذات البيان مع التشكيلة الجديدة غالاكسي A الذي سيكون قريبا في الجزائر، منها، ومنها هاتف A7 بـ 5.7 بوصة، وA5 بـ 5.2 بوصة، وA3 بـ 4.7 بوصة، بتحسينات توفر تصميما جذابا وأداء قويا.

ويمكن التقاط أفضل الذكريات بفضل كاميرا أمامية وخلفية بـ 16 ميغابيكسل، ويوفر كذلك غالاكسي A ذاكرة أوسع وأكبر، وأيضا قدرة على التخزين يمكن تمديدها بواسطة داعم بطاقات الذاكرة MicroSD، ويمكن أن تصل إلى 256 جيغا أوكتي، وفيما يخص الإنتاج على المستوى المحلي فسامسونغ ومن خلال شريكها SACOMI، شرعت في عملية إنتاج المكيفات الهوائية "Made in Algérie" والتي صارت عملية منذ 2016، وفي العام الجاري (2017) سامسونغ ستواصل في رؤيتها والتركيز على استراتيجيها للإنتاج المحلي والاستجابة بذلك للرغبة والرؤية الإستراتيجية للسلطات العمومية من خلال إطلاق جهاز التلفاز المصنوع في الجزائر خلال الأسابيع القادمة، والنموذج الأول (32 بوصة) سامسونغ Made in Algérie.