اتحاد الزوايا يدعو إلى مشيخة موحدة ضد الأحمدية والتشيع

دعا أعضاء في الاتحاد الوطني للزوايا، الجمعة،إلى نبذ التفرقة بين الجزائريين في إسلامهم ومحاربة كل أشكال التطرف المذهبي والانحرافات العقائدية المتميزة بظهور معتقدات غريبة على الشعب الجزائري كالفكر التكفيري والأحمدية والتشيع، وذلك بتقوية العقيدة ولعب شيوخ الزوايا لأدوارهم بإنشاء مشيخة عامة تضم كل شيوخ الطرق والزوايا.

وقال الدكتور محمود عمر شعلال، عضو الاتحاد الوطني للزوايا والاتحاد العالمي للتصوف، في تصريح لـ "الشروق" على هامش جلسة روحية نظمت في زاوية آل شعلال بالسوقر بولاية تيارت، شارك فيها شيوخ زوايا وأتباعها، أن توحيد الزوايا في مشيخة واحدة منهج الشيخ شعيب أبو مدين، الذين جمع فكر طريقتين وأوصى بتعدد الشيوخ في الزاوية الواحدة، فيما ألح المتدخلون خلال الجلسة على ضرورة وقاية الشعب الجزائري من التيارات الفكرية الهدامة التي تستهدف عقيدته ودعوا إلى تحرك عاجل قبل فوات الأوان.