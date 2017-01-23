كشف "ياسين تونسي" المدير العام لمجمع الصناعات الصيدلانية "صيدال"، السبت، عن قرب تفعيل ثلاث وحدات جديدة لإنتاج الأدوية الجنيسة والجافة والسائلة قبل جوان القادم.
في حوار نشرته وكالة الأنباء الجزائرية، ذكر "تونسي" إنّ مجمعه سيقوم بتفعيل فئتين من المشاريع ستدخلان حيز الإنتاج قريبا، وهما وحدات إنتاج الأدوية الجنيسة وأخرى متخصصة، موضحا أنّه سيتم استلام ثلاث وحدات للأدوية الجنيسة قبل نهاية السداسي الأول من السنة الحالية، الأولى تقع في مدينة شرشال التابعة لولاية تيبازة لإنتاج الأدوية الجافة بطاقة إنتاج سنوية تقدر بـ 25 مليون وحدة، على أن تتواجد الوحدة الثانية في ضاحية "زميرلي" (الحراش)، وتنشط أيضا في إنتاج الأدوية الجافة بطاقة إنتاج سنوية تصل إلى 55 مليون وحدة، بينما تنتج الوحدة الثالثة والكائنة في قسنطينة الأدوية السائلة بطاقة إنتاج سنوية تصل إلى 28 مليون وحدة.
أما بالنسبة للوحدات المتخصصة، فيتعلق الأمر بمشروع وحدة إنتاج الأنسولين البشرية بقسنطينة، عبر شراكة مع مجمع "نوفو نورديسك"، وهذا لجميع أصناف الأنسولين، حيث أشار إلى سيرورة مشجّعة للمشروع الذي سيتم الانتهاء منه قبل نهاية السداسي الأول الحالي، مركّزا على قرب جاهزية وحدة إنتاج قارورات الأنسولين.
وبخصوص مشروع إنتاج أدوية داء السرطان (طاقة إنتاجية بـ 25 مليون وحدة) وهو عبارة عن شركة مختلطة بين صيدال والشركة الكويتية "نورث أفريكا هولدينغ كومباني"، أوضح "تونسي" أنّ المشروع هو حاليا قيد الدراسة، وسيتم إطلاق أشغال انجازه خلال السداسي الأول 2017.
مركز بحثي جديد واستثمار في البيو تكنولوجيا
لدعم موقعها كرائد وطني في مجال الصناعات الصيدلانية الجنيسة، أفاد المسؤول الأول لـ "صيدال"، إنّ الأخيرة تنوي الاستثمار أيضا في مجال البحث والتطوير وذلك من خلال انجاز مركز جديد للبحث والتطوير يقع في المدينة الجديدة سيدي عبد الله بالعاصمة، كما تعتزم أيضا اقتحام قطاع تصنيع الأدوية عن طريق البيو تكنولوجيا وخصوصا التكافؤ الحيوي وأيضا اللقاحات.
ووقّع المجمع مؤخرا على اتفاق شراكة مع الشركة الأردنية "أكديما" لانجاز دراسات في مجال التكافؤ الحيوي في الجزائر، ويعوّل هذا الاتفاق على شراكة بين الطرفين تتولى انجاز دراسات مطابقة الأدوية الجنيسة مع الأدوية الأصلية وذلك في المركز الجديد للتكافؤ الحيوي التابع لصيدال الواقع في حسين داي ( العاصمة).
ونوّه "تونسي" أنّ المشاريع المذكورة تساهم في تحقيق الأهداف التي سطرتها السلطات العمومية لتلبية الطلب المحلي على الأدوية من طرف الشركات التابعة للقطاعين العام والخاص، والمساهمة بذلك في تقليص فاتورة الاستيراد.
وتذهب التوقعات إلى تمكين هذه المشاريع لـ "صيدال" من الانتقال إلى قدرة إنتاجية حالية بـ 300 مليون وحدة سنويا بدلا عن 130 مليون وحدة سنويا حاليا، وهو ما يعني – في حال تجسّد الرهان – من تحقيق اكتفاء فيما يخص الطلب الوطني، والاتجاه إلى التصدير.
مجمع "صيدال" التابع للقطاع العام، ينتج أكثر من مئتي دواء موزع على 20 فئة علاجية وتحت مختلف الأشكال الصيدلانية (جافة وعجينية وسائلة)، وتربو حصته في السوق عن 16 بالمائة على مستوى الجزائر التي تستوعب أكثر من 80 شركة منتجة للأدوية.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
الأكثر تفاعلا
11800 موظف بـ"ما قبل التشغيل" يتلقون أجورا من دون عمل بتيبازة
2تراجع واردات الحليب بـ 18.66%
3تقارير عن 5 ملايين جزائري ضحايا شركات تأمين!
4تفعيل 3 وحدات دوائية قبل جوان
Français English
الرأي
عبد الناصر
"الشكارة" أصدق إنباء من "الكُتب"!
حبيب راشدين
"ترومبوتين" لهدم ردم يأجوج ومأجوج
جمال لعلامي
سلاك الحاصلين!
حسين لقرع
هل إقصاء المنتخب الوطني هو الكارثة؟!
سلطان بركاني
كيف تتمنّى أن ترحل عن هذه الدّنيا؟
سليم قلالة
بونوا يُنصف الحجاب في فرنسا
معلومي ياسين
لا تتلاعبوا بالجزائر
سلطان بركاني
المرجعية الدينيّة الوطنية.. بين التّنظير والتّطبيق
عبد الناصر
قمة الجدّ في موضوع لهو!
عثمان سعدي
عن الشاعر الأمازيغي القبائلي الكبير محند أُو محند
الفيديو
الثورة المصرية.. ما الذي تحقق من المطالب الشعبية؟
اللغة الإنكليزية في الجزائر.. هل تتفوق على الفرنسية؟
الصادق المهدي يعود إلى السودان بعد قضاء 30 شهراً في المنفى
إيفانكا ترامب تحبو في البيت الأبيض لأول مرة!
"إسرائيل" تفتح باب الاستيطان على مصراعيه
روسية تستعرض قوتها الخارقة بجر عربتي ترام في الصقيع!
ترامب ينهي مشاركة بلاده في اتفاقية التبادل الحر عبر المحيط الهادئ
امرأة آسيوية تعتدي على مسلمة بجامعة أستراليا
شاهد كيف يعامل كل من أوباما وترامب زوجته؟!
عسكر الجزائر يعطّلون الحواسيب الكورية في استحقاق بطولة العالم
المدير العام لـ "صيدال" يكشف:
تفعيل 3 وحدات دوائية قبل جوان
كامل الشيرازي
صحافي بموقع الشروق أونلاين
كشف "ياسين تونسي" المدير العام لمجمع الصناعات الصيدلانية "صيدال"، السبت، عن قرب تفعيل ثلاث وحدات جديدة لإنتاج الأدوية الجنيسة والجافة والسائلة قبل جوان القادم.
تغطيات ذات صلة
تفعيل 3 وحدات دوائية قبل جوان
تراجع واردات الحليب بـ 18.66%
تقارير عن 5 ملايين جزائري ضحايا شركات تأمين!
المستوردون "ينهبون" جيوب الزوالية!
منع استيراد الخضر والحمضيات ضربة قاضية لأصحاب "الشكارة"
في حوار نشرته وكالة الأنباء الجزائرية، ذكر "تونسي" إنّ مجمعه سيقوم بتفعيل فئتين من المشاريع ستدخلان حيز الإنتاج قريبا، وهما وحدات إنتاج الأدوية الجنيسة وأخرى متخصصة، موضحا أنّه سيتم استلام ثلاث وحدات للأدوية الجنيسة قبل نهاية السداسي الأول من السنة الحالية، الأولى تقع في مدينة شرشال التابعة لولاية تيبازة لإنتاج الأدوية الجافة بطاقة إنتاج سنوية تقدر بـ 25 مليون وحدة، على أن تتواجد الوحدة الثانية في ضاحية "زميرلي" (الحراش)، وتنشط أيضا في إنتاج الأدوية الجافة بطاقة إنتاج سنوية تصل إلى 55 مليون وحدة، بينما تنتج الوحدة الثالثة والكائنة في قسنطينة الأدوية السائلة بطاقة إنتاج سنوية تصل إلى 28 مليون وحدة.
أما بالنسبة للوحدات المتخصصة، فيتعلق الأمر بمشروع وحدة إنتاج الأنسولين البشرية بقسنطينة، عبر شراكة مع مجمع "نوفو نورديسك"، وهذا لجميع أصناف الأنسولين، حيث أشار إلى سيرورة مشجّعة للمشروع الذي سيتم الانتهاء منه قبل نهاية السداسي الأول الحالي، مركّزا على قرب جاهزية وحدة إنتاج قارورات الأنسولين.
وبخصوص مشروع إنتاج أدوية داء السرطان (طاقة إنتاجية بـ 25 مليون وحدة) وهو عبارة عن شركة مختلطة بين صيدال والشركة الكويتية "نورث أفريكا هولدينغ كومباني"، أوضح "تونسي" أنّ المشروع هو حاليا قيد الدراسة، وسيتم إطلاق أشغال انجازه خلال السداسي الأول 2017.
مركز بحثي جديد واستثمار في البيو تكنولوجيا
لدعم موقعها كرائد وطني في مجال الصناعات الصيدلانية الجنيسة، أفاد المسؤول الأول لـ "صيدال"، إنّ الأخيرة تنوي الاستثمار أيضا في مجال البحث والتطوير وذلك من خلال انجاز مركز جديد للبحث والتطوير يقع في المدينة الجديدة سيدي عبد الله بالعاصمة، كما تعتزم أيضا اقتحام قطاع تصنيع الأدوية عن طريق البيو تكنولوجيا وخصوصا التكافؤ الحيوي وأيضا اللقاحات.
ووقّع المجمع مؤخرا على اتفاق شراكة مع الشركة الأردنية "أكديما" لانجاز دراسات في مجال التكافؤ الحيوي في الجزائر، ويعوّل هذا الاتفاق على شراكة بين الطرفين تتولى انجاز دراسات مطابقة الأدوية الجنيسة مع الأدوية الأصلية وذلك في المركز الجديد للتكافؤ الحيوي التابع لصيدال الواقع في حسين داي ( العاصمة).
ونوّه "تونسي" أنّ المشاريع المذكورة تساهم في تحقيق الأهداف التي سطرتها السلطات العمومية لتلبية الطلب المحلي على الأدوية من طرف الشركات التابعة للقطاعين العام والخاص، والمساهمة بذلك في تقليص فاتورة الاستيراد.
وتذهب التوقعات إلى تمكين هذه المشاريع لـ "صيدال" من الانتقال إلى قدرة إنتاجية حالية بـ 300 مليون وحدة سنويا بدلا عن 130 مليون وحدة سنويا حاليا، وهو ما يعني – في حال تجسّد الرهان – من تحقيق اكتفاء فيما يخص الطلب الوطني، والاتجاه إلى التصدير.
مجمع "صيدال" التابع للقطاع العام، ينتج أكثر من مئتي دواء موزع على 20 فئة علاجية وتحت مختلف الأشكال الصيدلانية (جافة وعجينية وسائلة)، وتربو حصته في السوق عن 16 بالمائة على مستوى الجزائر التي تستوعب أكثر من 80 شركة منتجة للأدوية.