المدير العام لـ "صيدال" يكشف: تفعيل 3 وحدات دوائية قبل جوان

كشف "ياسين تونسي" المدير العام لمجمع الصناعات الصيدلانية "صيدال"، السبت، عن قرب تفعيل ثلاث وحدات جديدة لإنتاج الأدوية الجنيسة والجافة والسائلة قبل جوان القادم.

في حوار نشرته وكالة الأنباء الجزائرية، ذكر "تونسي" إنّ مجمعه سيقوم بتفعيل فئتين من المشاريع ستدخلان حيز الإنتاج قريبا، وهما وحدات إنتاج الأدوية الجنيسة وأخرى متخصصة، موضحا أنّه سيتم استلام ثلاث وحدات للأدوية الجنيسة قبل نهاية السداسي الأول من السنة الحالية، الأولى تقع في مدينة شرشال التابعة لولاية تيبازة لإنتاج الأدوية الجافة بطاقة إنتاج سنوية تقدر بـ 25 مليون وحدة، على أن تتواجد الوحدة الثانية في ضاحية "زميرلي" (الحراش)، وتنشط أيضا في إنتاج الأدوية الجافة بطاقة إنتاج سنوية تصل إلى 55 مليون وحدة، بينما تنتج الوحدة الثالثة والكائنة في قسنطينة الأدوية السائلة بطاقة إنتاج سنوية تصل إلى 28 مليون وحدة.

أما بالنسبة للوحدات المتخصصة، فيتعلق الأمر بمشروع وحدة إنتاج الأنسولين البشرية بقسنطينة، عبر شراكة مع مجمع "نوفو نورديسك"، وهذا لجميع أصناف الأنسولين، حيث أشار إلى سيرورة مشجّعة للمشروع الذي سيتم الانتهاء منه قبل نهاية السداسي الأول الحالي، مركّزا على قرب جاهزية وحدة إنتاج قارورات الأنسولين.

وبخصوص مشروع إنتاج أدوية داء السرطان (طاقة إنتاجية بـ 25 مليون وحدة) وهو عبارة عن شركة مختلطة بين صيدال والشركة الكويتية "نورث أفريكا هولدينغ كومباني"، أوضح "تونسي" أنّ المشروع هو حاليا قيد الدراسة، وسيتم إطلاق أشغال انجازه خلال السداسي الأول 2017.

مركز بحثي جديد واستثمار في البيو تكنولوجيا

لدعم موقعها كرائد وطني في مجال الصناعات الصيدلانية الجنيسة، أفاد المسؤول الأول لـ "صيدال"، إنّ الأخيرة تنوي الاستثمار أيضا في مجال البحث والتطوير وذلك من خلال انجاز مركز جديد للبحث والتطوير يقع في المدينة الجديدة سيدي عبد الله بالعاصمة، كما تعتزم أيضا اقتحام قطاع تصنيع الأدوية عن طريق البيو تكنولوجيا وخصوصا التكافؤ الحيوي وأيضا اللقاحات.

ووقّع المجمع مؤخرا على اتفاق شراكة مع الشركة الأردنية "أكديما" لانجاز دراسات في مجال التكافؤ الحيوي في الجزائر، ويعوّل هذا الاتفاق على شراكة بين الطرفين تتولى انجاز دراسات مطابقة الأدوية الجنيسة مع الأدوية الأصلية وذلك في المركز الجديد للتكافؤ الحيوي التابع لصيدال الواقع في حسين داي ( العاصمة).

ونوّه "تونسي" أنّ المشاريع المذكورة تساهم في تحقيق الأهداف التي سطرتها السلطات العمومية لتلبية الطلب المحلي على الأدوية من طرف الشركات التابعة للقطاعين العام والخاص، والمساهمة بذلك في تقليص فاتورة الاستيراد.

وتذهب التوقعات إلى تمكين هذه المشاريع لـ "صيدال" من الانتقال إلى قدرة إنتاجية حالية بـ 300 مليون وحدة سنويا بدلا عن 130 مليون وحدة سنويا حاليا، وهو ما يعني – في حال تجسّد الرهان – من تحقيق اكتفاء فيما يخص الطلب الوطني، والاتجاه إلى التصدير.

مجمع "صيدال" التابع للقطاع العام، ينتج أكثر من مئتي دواء موزع على 20 فئة علاجية وتحت مختلف الأشكال الصيدلانية (جافة وعجينية وسائلة)، وتربو حصته في السوق عن 16 بالمائة على مستوى الجزائر التي تستوعب أكثر من 80 شركة منتجة للأدوية.