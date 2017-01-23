يعيش طلبة جامعة الجزائر 3 كلية علوم الإعلام والاتصال، حالة من التذمر بسبب تأخر صب المنحة الجامعية الأخيرة، المقدرة بـ4 آلاف دينار، الخاصة بالعام المنصرم، حيث طالبوا في هذا الشأن مديرية الخدمات الجامعية بصب منحتهم الجامعية في أقرب وقت ممكن، متسائلين عن أسباب هذا التأخر غير المبرر، حسبهم، في ظل المعاناة التي يتكبدونها للتمكن من الحصول على حاجياتهم الدراسية.
وخلف أمر تأخر صب المنحة الجامعية الخاصة بطلبة كلية الإعلام بجامعة الجزائر 3، حالة غليان قصوى وسط الطلبة، الذين صرحوا في حديثهم "للشروق" أن الأمر زاد عن حده، خاصة أن التأخر بلغ 5 أشهر، حيث إن هذه المنحة كان من المفروض أن يتم صبّها خلال شهر أوت أو سبتمبر المنصرم كأقصى حد، في حين أنهم لم يحصلوا عليها بعد من دون معرفة الأسباب وراء هذا التأخر، أين صرح بعض الطلبة لنا، أنهم رفعوا شكاويهم الأولى إلى المنظمات الطلابية التي نقلت شكواهم إلى السلطات المسؤولة وعلى رأسها الوزير حجار، من دون جدوى، ليصعدوا شكاويهم وينقلوها مباشرة إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأنفسهم، لكنهم لم يتلقوا أي رد إلى غاية يومنا هذا.
والأمر الذي زاد من غضبهم هو الإشاعات التي رُوّجت مؤخرا وتتعلق بإلغاء هذه المنحة بسبب التقشف، وهذا ما خلف حالة من التشنج والغليان وسط الطلبة، ففي الوقت الذي كان من المنتظر أن تعمل الجهات المعنية على رفعها، خاصة بعد التصريحات التي أدلى بها الوزير حجّار مؤخرا، بأن الحكومة تتجه نحو رفع قيمة هذه الأخيرة للطلبة، في إطار مراجعة تدابير الخدمات الجامعية المقررة خلال السنة الماضية، إلا أن تأخرها أثار استياء الطلبة، الذين صرحوا أن أمثالهم خاصة عبر مختلف ولايات الوطن استلموا المنحة، والتأخر في صبها مسهم هم فقط.
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تأخر صب المنحة الجامعية يغضب طلبة كلية الإعلام والاتصال بجامعة الجزائر 3
آمال عيساوي
يعيش طلبة جامعة الجزائر 3 كلية علوم الإعلام والاتصال، حالة من التذمر بسبب تأخر صب المنحة الجامعية الأخيرة، المقدرة بـ4 آلاف دينار، الخاصة بالعام المنصرم، حيث طالبوا في هذا الشأن مديرية الخدمات الجامعية بصب منحتهم الجامعية في أقرب وقت ممكن، متسائلين عن أسباب هذا التأخر غير المبرر، حسبهم، في ظل المعاناة التي يتكبدونها للتمكن من الحصول على حاجياتهم الدراسية.
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وخلف أمر تأخر صب المنحة الجامعية الخاصة بطلبة كلية الإعلام بجامعة الجزائر 3، حالة غليان قصوى وسط الطلبة، الذين صرحوا في حديثهم "للشروق" أن الأمر زاد عن حده، خاصة أن التأخر بلغ 5 أشهر، حيث إن هذه المنحة كان من المفروض أن يتم صبّها خلال شهر أوت أو سبتمبر المنصرم كأقصى حد، في حين أنهم لم يحصلوا عليها بعد من دون معرفة الأسباب وراء هذا التأخر، أين صرح بعض الطلبة لنا، أنهم رفعوا شكاويهم الأولى إلى المنظمات الطلابية التي نقلت شكواهم إلى السلطات المسؤولة وعلى رأسها الوزير حجار، من دون جدوى، ليصعدوا شكاويهم وينقلوها مباشرة إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأنفسهم، لكنهم لم يتلقوا أي رد إلى غاية يومنا هذا.
والأمر الذي زاد من غضبهم هو الإشاعات التي رُوّجت مؤخرا وتتعلق بإلغاء هذه المنحة بسبب التقشف، وهذا ما خلف حالة من التشنج والغليان وسط الطلبة، ففي الوقت الذي كان من المنتظر أن تعمل الجهات المعنية على رفعها، خاصة بعد التصريحات التي أدلى بها الوزير حجّار مؤخرا، بأن الحكومة تتجه نحو رفع قيمة هذه الأخيرة للطلبة، في إطار مراجعة تدابير الخدمات الجامعية المقررة خلال السنة الماضية، إلا أن تأخرها أثار استياء الطلبة، الذين صرحوا أن أمثالهم خاصة عبر مختلف ولايات الوطن استلموا المنحة، والتأخر في صبها مسهم هم فقط.