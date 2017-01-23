بعد أن أعرب عن ابتهاجه بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هولاند يدعو أوروبا إلى التكتل والرد على الرئيس الأمريكي!

دعا الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، السبت، أوروبا إلى التكتل والرد بـ"حزم" على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أعرب عن ابتهاجه بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال هولاند، على هامش قمة للبلدان السبعة جنوب الاتحاد الأوروبي، "عندما تصدر تصريحات من الرئيس الأمريكي حول أوروبا وعندما يتحدث عن تطبيق نموذج (بريكست) في دول أخرى اعتقد أن علينا أن نرد عليه".

وأضاف "حين يتحدث رئيس الولايات المتحدة عن المناخ ليقول إنه ليس مقتنعا بعد بفائدة هذا الاتفاق علينا أن نرد عليه".

وتابع "حين يتخذ إجراءات حمائية يمكن أن تزعزع استقرار الاقتصادات ليس فقط الأوروبية بل اقتصادات كبرى الدول في العالم، علينا أن نرد عليه وحين يرفض وصول اللاجئين في حين قامت أوروبا بواجبها علينا أن نرد عليه".

وكان ترامب قد أعرب، يوم الجمعة، عن سروره لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، واصفا إياه بأنه "أمر رائع".