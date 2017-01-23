احتجاجات أمريكية بشأن سياسة الهجرة التي أعلنها ترامب

تجمع مئات الأمريكيين المحتجين أمام مطار جون كينيدي وكذلك أمام المحكمة الاتحادية في بروكلين بنيويورك للتظاهر ضد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الهجرة.

وعبر المحتجون، في بروكلين، عن فرحتهم بقرار المحكمة الاتحادية الرامي إلى منع ترحيل الأشخاص الذين سيشملهم قرار ترامب بشأن الهجرة .

ورفعوا شعارات، مثل: "كلنا مهاجرون"، "مرحبا باللاجئين ".

كذلك تجمع المئات أمام مطار "جون كينيدي" احتجاجا على سياسة الهجرة التي أعلنها ترامب.