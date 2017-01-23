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احتجاجات أمريكية بشأن سياسة الهجرة التي أعلنها ترامب
تجمع مئات الأمريكيين المحتجين أمام مطار جون كينيدي وكذلك أمام المحكمة الاتحادية في بروكلين بنيويورك للتظاهر ضد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الهجرة.
وعبر المحتجون، في بروكلين، عن فرحتهم بقرار المحكمة الاتحادية الرامي إلى منع ترحيل الأشخاص الذين سيشملهم قرار ترامب بشأن الهجرة .
ورفعوا شعارات، مثل: "كلنا مهاجرون"، "مرحبا باللاجئين ".
كذلك تجمع المئات أمام مطار "جون كينيدي" احتجاجا على سياسة الهجرة التي أعلنها ترامب.
غصن الزيتون -2017 - المثل بالمثل2017/01/29 على 08:481
ترامب اللعين في حملته وفى بوعده بأن نمنع دخول المسلمين الى الولايات المتحدة الامريكية هي بمثابة عنصريةجهوية تصفيات عرقية من الطراز الرفيع وعليه فيما تقدم هاهي المظاهرات والتنديدات والاحتجااجات منتشرة في بلاده رافضة سياسته العرجاء المفككة الاواصر حول ترقيةالشعوب والتعايش السلمي فيما بينهم لكن وللأسف الشديد ان معظم حكام العالم العربي والاسلامي لم ولن يردوا له بالمثل ولو بالبيانات -اين الملقيات الاسلامية وجامعة الدول العبرية اين التجمعات الساسة والسادة من هذا القانون الجائر -اخرجوا من بلدانكم كل
غصن الزيتون -2017 - المثل بالمثل2017/01/29 على 08:572
تابع: اخرجوا من بلدانكم كل الشركات الامريكية امنعوا دخول الى بلدانكم كل امريكي المثل بالمثل وسوف ترون قرارات ترامب العنصري الصهيوني المجوني الاباحي - انا لااظن ان حكام العرب يرفضون هذا القرار والدليل ان دويلة اسرائيل الكيان الصهيوني المغتصب للأراضي العربية فلسطين وسريا ومصر لاحدث لهم صمت رهيب مذل اراضيهم المحتلة من طرف اسرائيل انها في طي النسيان والجامعة العربية مساندة لكل القرارات الاسرائيلية قتلا وابادة وسجنا واعتقالا وهدما للبيوت بحجة ان صاحب البيت او ابناءه حمل خنجرا واراد قتل يهودي كذب في ك
غصن الزيتون -2017 - المثل بالمثل2017/01/29 على 09:093
تابع:في كذب مايرويجه الاعلام الصهيوني من روايات كاذبة يصدقه بعض الاعلاميين العرب في قنواتهم * والجامعة العربية صامتة ميتة منعدمة الوجود صمت رهيب حول مايحدث لأخواننا المسلمين في العراق واليمن وليبيا وسوريا ومسلمي الروهينغا في ميانيمار انهم يبادون قتلا وحرقا ونفيا ورميا في البحار واكثر من مليار ونصف من المسلمين يتفرجون يمرحون ويغنون ويرقصون مع العاهرات وينظمون المباريات والمسابقات للتضليل وصرف الانظار وقتل روح الاخوة في الدين - انها الحرب بين الصليب المسيحي والاسلام بمساعدة بعض الحكام المسلمين