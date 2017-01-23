احتجاجات أمريكية بشأن سياسة الهجرة التي أعلنها ترامب

date 2017/01/29 views 412 comments 3
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icon-writer روسيا اليوم

تجمع مئات الأمريكيين المحتجين أمام مطار جون كينيدي وكذلك أمام المحكمة الاتحادية في بروكلين بنيويورك للتظاهر ضد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الهجرة.

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وعبر المحتجون، في بروكلين، عن فرحتهم بقرار المحكمة الاتحادية الرامي إلى منع ترحيل الأشخاص الذين سيشملهم قرار ترامب بشأن الهجرة  .

ورفعوا شعارات، مثل: "كلنا مهاجرون"، "مرحبا باللاجئين ".

كذلك تجمع المئات أمام مطار "جون كينيدي" احتجاجا على سياسة الهجرة التي أعلنها ترامب.

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