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هزة أرضية بقوة 3.1 درجات بالشلف
الشروق أون لاين
سجلت هزة أرضية بقوة 3.1 درجات على سلم ريشتر، الأحد، في حدود الساعة السابعة و10 دقائق بولاية الشلف.
وأفاد بيان لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء، أن مركز الهزة، حدد على بعد 9 كلم شمال شرق بني حواء لولاية الشلف، فيما لم يتم تسجيل إصابات أو خسائر تذكر.
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حدد مركزها شمال شرق بني حواء
هزة أرضية بقوة 3.1 درجات بالشلف
الشروق أون لاين
سجلت هزة أرضية بقوة 3.1 درجات على سلم ريشتر، الأحد، في حدود الساعة السابعة و10 دقائق بولاية الشلف.
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وأفاد بيان لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء، أن مركز الهزة، حدد على بعد 9 كلم شمال شرق بني حواء لولاية الشلف، فيما لم يتم تسجيل إصابات أو خسائر تذكر.