حدد مركزها شمال شرق بني حواء

هزة أرضية بقوة 3.1 درجات بالشلف

date 2017/01/29 views 518 comments 0
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icon-writer الشروق أون لاين

سجلت هزة أرضية بقوة 3.1 درجات على سلم ريشتر، الأحد، في حدود الساعة السابعة و10 دقائق بولاية الشلف.

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وأفاد بيان لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء، أن مركز الهزة، حدد على بعد 9 كلم شمال شرق بني حواء لولاية الشلف، فيما لم يتم تسجيل إصابات أو خسائر تذكر.

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