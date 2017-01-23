"تمزقيدة الساحرة".. أفضل فيلم تسجيلي سياحي جائزتان للجزائر في "أوسكار الإعلام السياحي العربي" 2017

أعلن المركز العربي للإعلام السياحي أسماء الفائزين بجوائز "أوسكار الإعلام السياحي العربي" في دورته التاسعة لعام 2017، ورجل التراث العربي لهذا العام في مدينة جدة المملكة العربية السعودية في احتفال كبير أقيم في فندق الدار البيضاء جراند شهده لفيف من الإعلاميين العرب والأجانب.

بينما أكد مسئولو المركز في مؤتمر صحفي على هامش الاحتفال، أن جوائز أوسكار السياحة العربية في دورتة التاسعة فاز بها 28 شخصية ومؤسسة سياحية عربية حصلوا على أعلى الأصوات في تصويت إلكتروني شارك فيه أكثر من 900 ألف مصوت من مختلف أنحاء الوطن العربي وبمشاركة 260 هيئة وشخصية سياحية عربية وحصدت مصر وسلطنة عمان والسعودية والجزائر النسبة الأكبر من الجوائز، “التي تلقى اهتمامًا كبيرًا من صناع السياحة والفندقة بالمنطقة العربية، وتوصف بأنها أهم جوائز عربية في مجال الاعلام السياحي.

وقد تم الكشف عن الفائزين بحضور عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين المتخصصين في الإعلام السياحي من السعودية ودول الخليج، إلى جانب صحفيين من مصر والسودان والجزائر وتونس والأردن وأن حفل التكريم سيكون في أبريل المقبل.

وذكر حسين المناعي رئيس المركز أن الهدف من الجوائز، هو دعم الحركة السياحية في الدول العربية، وتسليط الضوء على المدن السياحية البارزة، أو التي تحقق تطورًا ملحوظًا في مجال خدمات السياحة وجذب السائحين، إلى جانب دعم القطاع الفندقي في الدول العربية، وتحفيزه لتقديم أفضل مستوى من الخدمة.

وتابع: شهدت المسابقة إقبالًا كبيرًا هذا العام بعد التحول إلى التصويت الإلكتروني، وبدأ التصويت في الأول من ديسمبر الماضي، واستمر 30 يومًا، وترشحت العديد من الهيئات السياحية العربية للفوز بالجوائزـ وينتمي المصوتون إلى 18 دولة عربية لاختيار الفائزين.

لجنة التحكيم ترأستها الدكتورة لمياء محمود رئيس شبكة صوت العرب الإذاعية من مصر.

وأطلق المركز العربي للإعلام السياحي جوائزه السنوية منذ عام 2008، حيث استضافت مصر أربع دورات، ودبى دورتين، ومسقط دورتين.

يشار أن المركز العربي للإعلام السياحي هو مركز متخصص في الإعلام السياحي، واستطاع خلال 9 سنوات أن يفتتح مراكز متخصصة في كل من مصر والسعودية وسلطنة عمان والإمارات وقطر والأردن ولبنان وتونس وليبيا والسودان والجزائر.

قائمة الجوائز:

رجل التراث العربي: عبدالعزيز بن محمد الرواس مستشار السلطان قابوس للشؤون الثقافية (سلطنة عمان)

شخصية العام السياحية: الدكتور محمد أبو زيد وزير السياحة السوداني (السودان)

الشخصية الحكومية الداعمة للسياحة العربية: الدكتور خالد السليطي (قطر).

الشخصية العربية الرائدة في خدمة السياحة العربية: مهدي العبدواني (سلطنة عمان).

المدينة السياحية الأكثر نموا: مدينة الشارقة (الإمارات).

أفضل معلم سياحي: مغارة جعيتا (لبنان).

أفضل مدينة عربية سياحية: مدينة مراكش (المغرب).

أفضل فندق ملائم للأسرة العربية: “رويال روز ” في أبو ظبي (الإمارات).

أفضل ناقل جوي عربي يدعم السياحة العربية: الطيران العماني (سلطنة عمان).

أفضل كاتب سياحي عربي: عصام الطابوني (ليبيا) و"أحمد عوض السليس" من صحيفة الجزيرة (السعودية).

أفضل صحفية عربية في السياحة: حنان رجب (البحرين).

أفضل برنامج إذاعي داعم للسياحة العربية: رحاب المساء (سلطنة عمان)، زينة بلادي (إذاعة تونس).

أفضل البرامج السياحية العربية: "الشبكة العراقية" من تقديم رشا محمد (العراق).

أفضل القيادات العربية للهيئات السياحية الأجنبية: خبير المبيعات السياحي عمرو.

أفضل صورة سياحية: عمر الشعيلي (سلطنة عمان) ومحمد أمين (مصر).

أفضل فيلم تسجيلي سياحي: "تمزقيدة الساحرة" (الجزائر).

أفضل المجلات السياحية المطبوعة: مجلة السياحي (البحرين)

أفضل موقع إلكتروني سياحي عربي: "البحر الأحمر" (مصر).

أفضل مدير علاقات عامة في القطاع السياحي: نايف العنزي (السعودية).

الجائزة السنوية الخاصة للمركز: موقع إضاءة (مصري)، صحيفة الحدث الإلكترونية (سلطنة عمان).

العضو المثالي للمركز لعام 2016: الإعلامي جاسم التنيب من صحيفة الأنباء (الكويت).

أفضل مدونة عربية في السياحة العربية: "تحواس" (الجزائر).

أفضل سناب شات ترويجي عن السياحة المحلية: "سناب الطائف" (السعودية).

أفضل حساب سياحي عربي على إنستجرام: "مصر إجازة " (مصر)، "سامي توخيس" و"هشام الحميد" (السعودية).

أفضل حساب فيس بوك سياحي عربي: "وكالة الأنباء السياحية" (ليبيا).

أفضل حساب على تويتر عن السياحة العربية: "أيهم زيد العتوم".

أفضل وكالة أنباء عربية تهتم بالسياحة المحلية والعربية: الوكالة الوطنية للإعلام (لبنان).