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هزة أرضية بقوة 4.2 درجات ببرج بوعريريج

date 2017/01/29 views 40 comments 0
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icon-writer الشروق أون لاين

سجلت هزة أرضية بقوة 4.2 درجات على سلم ريشتر، الأحد، على الساعة التاسعة و55 دقيقة بولاية برج بوعريريج.

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وأفاد مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء، أن مركز الهزة، حدد على بعد 5 كلم شرقي مدينة المنصورة بنفس الولاية.

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