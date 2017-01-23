حدد مركزها شرق مدينة المنصورة هزة أرضية بقوة 4.2 درجات ببرج بوعريريج

سجلت هزة أرضية بقوة 4.2 درجات على سلم ريشتر، الأحد، على الساعة التاسعة و55 دقيقة بولاية برج بوعريريج.

وأفاد مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء، أن مركز الهزة، حدد على بعد 5 كلم شرقي مدينة المنصورة بنفس الولاية.