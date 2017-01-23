250 ألف منهم ولدوا في العراق أو إيران أو الصومال

ربع مليون بريطاني "تؤذيهم" الإجراءات الأمريكية الجديدة

date 2017/01/29 views 1190 comments 0
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icon-writer وكالات

كشفت بيانات رسمية بريطانية أن أعداد حاملي الجنسية البريطانية الذين ولدوا في العراق أو إيران أو الصومال تتجاوز 250 ألف شخص في حين لم تتوافر إحصائيات عن ذوي الأصول اليمنية أو الليبية أو السورية أو السودان.

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وبموجب الإجراءات الجديدة التي بدأت الإدارة الأمريكية في اتباعها فإن هؤلاء لن يسمح لهم بدخول الولايات المتحدة، رغم حملهم لجوازات بريطانية، حتى إذا كانوا قد حصلوا على تأشيرات صحيحة لدخول البلاد.

ورفضت مصادر في وزارة الخارجية البريطانية وكذلك في رئاسة الوزراء التعليق على انعكاس هذه الإجراءات على البريطانيين، مكتفية بالقول إنها تعمل عن قرب مع الإدارة الأميركية بشأن هذا الموضوع.

وأعرب نواب بريطانيون عن قلقهم حيال تأثير الإجراءات الأمريكية الجديدة على رحلات العمل والإجازات.

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