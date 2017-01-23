احتضن قصر المؤتمرات، ملتقى حول موضوع "المدن الذكية رؤية مستقبلية للمدن الجزائرية"، في حضور وزير النقل والأشغال العمومية.
وحسب منظمي الملتقى، فإن المدن اليوم، صارت أكثر تعقيدا من ذي قبل، وتعرف ازدحاما كبيرا وصعوبات في العيش والتحكم في المرافق. وهو ما دفع بالعديد من الخبراء إلى البحث عن طرق تسيير ذكية لتنظيم المجال الحضري وإيجاد نموذج اقتصادي قادر على خلق فضاء للاتصال بين المدينة (الجماعات المحلية) والمواطن.
وأشار أصحاب المبادرة إلى أن تصريح البنك العالمي أشار إلى أن (3) جزائريين من أصل أربعة سيتوجهون للعيش في المدن والمناطق الحضرية بحلول 2020 لتصل بذلك نسبة سكان المدن بالجزائر 73.96 بالمائة، وهو ما سيولد في المستقبل مشاكل اقتصادية واجتماعية وبيئية.
وأشار الرئيس التنفيذي لشركة "ادي ديسبلاي" في كلمته إلى أن شركته وقعت مع جامعة جيرونا اتفاقات شراكة لتدريب كبار المديرين في المدينة، مع مكتب برشلونة لتبادل خبراتهم في تحول المدن الذكية إلى المدن قادرة على دعم المجتمعات المحلية.
وحسب العرض، فإن الشركة الرائدة في مجال الإعلانات الخارجية في الجزائر، تسعى لتحقيق الرفاهية للمواطنين في الحيز الحضري عن طريق نشر، مجانا، ليس فقط اللوحات التقليدية والرقمية لتجميل المدينة ولكن أيضا أثاث الشوارع مثل محطات الحافلات (مرآب للحافلات الكلاسيكية والذكية ومساحة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، والشاشات الرقمية التي تتيح التواصل بين المواطن والمجتمع، وشاشات الكريستال السائل لتقديم حملات إعلانية ولكن أيضا لمصلحة عامة.
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74 بالمائة من الجزائريين سيعيشون بالمناطق الحضرية.. والحلّ في "المدن الذكية"
سعيد باتول
صحافي بجريدة الشروق مكلف بالشؤون المحلية
احتضن قصر المؤتمرات، ملتقى حول موضوع "المدن الذكية رؤية مستقبلية للمدن الجزائرية"، في حضور وزير النقل والأشغال العمومية.
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وحسب منظمي الملتقى، فإن المدن اليوم، صارت أكثر تعقيدا من ذي قبل، وتعرف ازدحاما كبيرا وصعوبات في العيش والتحكم في المرافق. وهو ما دفع بالعديد من الخبراء إلى البحث عن طرق تسيير ذكية لتنظيم المجال الحضري وإيجاد نموذج اقتصادي قادر على خلق فضاء للاتصال بين المدينة (الجماعات المحلية) والمواطن.
وأشار أصحاب المبادرة إلى أن تصريح البنك العالمي أشار إلى أن (3) جزائريين من أصل أربعة سيتوجهون للعيش في المدن والمناطق الحضرية بحلول 2020 لتصل بذلك نسبة سكان المدن بالجزائر 73.96 بالمائة، وهو ما سيولد في المستقبل مشاكل اقتصادية واجتماعية وبيئية.
وأشار الرئيس التنفيذي لشركة "ادي ديسبلاي" في كلمته إلى أن شركته وقعت مع جامعة جيرونا اتفاقات شراكة لتدريب كبار المديرين في المدينة، مع مكتب برشلونة لتبادل خبراتهم في تحول المدن الذكية إلى المدن قادرة على دعم المجتمعات المحلية.
وحسب العرض، فإن الشركة الرائدة في مجال الإعلانات الخارجية في الجزائر، تسعى لتحقيق الرفاهية للمواطنين في الحيز الحضري عن طريق نشر، مجانا، ليس فقط اللوحات التقليدية والرقمية لتجميل المدينة ولكن أيضا أثاث الشوارع مثل محطات الحافلات (مرآب للحافلات الكلاسيكية والذكية ومساحة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، والشاشات الرقمية التي تتيح التواصل بين المواطن والمجتمع، وشاشات الكريستال السائل لتقديم حملات إعلانية ولكن أيضا لمصلحة عامة.