عادت فوضى بطاقات الانخراط في حزب جبهة التحرير الوطني، إلى الواجهة مجددا مع اقتراب الموعد الانتخابي، وتجسد ذلك في الشكاوي المتعددة التي رفعها مناضلون من مختلف قسمات الآفلان إلى الأمين العام للحزب جمال ولد عباس وأعضاء المكتب السياسي المكلفون بالتنظيم، الذين طالبوه بوقف التجاوزات والإسراع في منح بطاقات الانخراط في الكثير من القسمات.
وناشد مناضلون في الأفلان بقسمة المدنية بالعاصمة، بينهم نجل الياس دريش صاحب المنزل الذي جمع مجموعة 22 ، الأمين العام للحزب، التدخل لوقف تجاوزات أمينة القسمة التي تشغل في نفس الوقت رئيسة بلدية المدنية، التي احتكرت منح بطاقات العضوية وعطلت سير العملية -حسبه- الأمر الذي تسبب في تعطيل حصول أزيد من 50 شابا على البطاقات.
وبحسب الشكوى التي تحوز عليها "الشروق" والموقعة من طرف مناضلي بلدية المدنية وعلى رأسهم مولود دريش، فإن جمال ولد عباس، مطالب بالتدخل لوقف ما أسموه بالتجاوزات التي تعرفها القسمة مع اقتراب الموعد الانتخابي، وذكر هؤلاء في رسالة رفعوها إلى كل من الأمين العام وعضو المكتب السياسي المكلف بالتنظيم الصادق بوقطاية ونسخة أخرى إلى المكلف بالانخراط رشيد عساس ورئيس محافظة حسين داي، يدعونهم لتدخل السريع، وتطبيق التعليمة التي سبق وان شدد عليها الأمين العام للحزب، الداعية لضرورة بعث عملية الانخراطات، ويعتقد أصحاب البيان أن مثل هذه التصرفات التي تشهدها بعض القسمات من شأنها أن تؤثر سلبا على سمعة الحزب.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
الأكثر تفاعلا
1سلال يرد على طلبة الصيدلة عبر "تويتر"
2جنازة شعبية ورسمية لبختي بلعايب
3"الجوّية الجزائرية" استأجرت طائرة بطيارين عاجزين وحاضنة أطفال!
4بوتفليقة عن بلعايب: مجاهد في سبيل وطنه
5الإبراهيمي يقوّي حظوظ "الحرية والعدالة" في التشريعيّات
Français English
الرأي
عمار يزلي
فريق على الريق
جمال لعلامي
بلا مزيّة... لكن!
عبد الناصر
"الشكارة" أصدق إنباء من "الكُتب"!
حبيب راشدين
"ترومبوتين" لهدم ردم يأجوج ومأجوج
جمال لعلامي
سلاك الحاصلين!
حسين لقرع
هل إقصاء المنتخب الوطني هو الكارثة؟!
سلطان بركاني
كيف تتمنّى أن ترحل عن هذه الدّنيا؟
سليم قلالة
بونوا يُنصف الحجاب في فرنسا
معلومي ياسين
لا تتلاعبوا بالجزائر
سلطان بركاني
المرجعية الدينيّة الوطنية.. بين التّنظير والتّطبيق
الفيديو
هذه العجوز أبكت مصر.. والسبب؟!
الثورة المصرية.. ما الذي تحقق من المطالب الشعبية؟
اللغة الإنكليزية في الجزائر.. هل تتفوق على الفرنسية؟
الصادق المهدي يعود إلى السودان بعد قضاء 30 شهراً في المنفى
إيفانكا ترامب تحبو في البيت الأبيض لأول مرة!
"إسرائيل" تفتح باب الاستيطان على مصراعيه
روسية تستعرض قوتها الخارقة بجر عربتي ترام في الصقيع!
ترامب ينهي مشاركة بلاده في اتفاقية التبادل الحر عبر المحيط الهادئ
امرأة آسيوية تعتدي على مسلمة بجامعة أستراليا
شاهد كيف يعامل كل من أوباما وترامب زوجته؟!
في شكاوى مرفوعة لولد عباس وأعضاء المكتب السياسي
حمى "الإنخراطات" تعود للافلان قبيل التشريعيات!
أسماء. ب
صحافية بالقسم الوطني لجريدة الشروق
عادت فوضى بطاقات الانخراط في حزب جبهة التحرير الوطني، إلى الواجهة مجددا مع اقتراب الموعد الانتخابي، وتجسد ذلك في الشكاوي المتعددة التي رفعها مناضلون من مختلف قسمات الآفلان إلى الأمين العام للحزب جمال ولد عباس وأعضاء المكتب السياسي المكلفون بالتنظيم، الذين طالبوه بوقف التجاوزات والإسراع في منح بطاقات الانخراط في الكثير من القسمات.
تغطيات ذات صلة
الحكم بإعادة تكييف وقائع هروب البارون "إسكوبار" من سجن الحراش
حمى "الإنخراطات" تعود للافلان قبيل التشريعيات!
74 بالمائة من الجزائريين سيعيشون بالمناطق الحضرية.. والحلّ في "المدن الذكية"
الفقيد بلعايب يوارى الثرى في جو جنائزي مهيب
اتحاد الزوايا يدعو إلى مشيخة موحدة ضد الأحمدية والتشيع
وناشد مناضلون في الأفلان بقسمة المدنية بالعاصمة، بينهم نجل الياس دريش صاحب المنزل الذي جمع مجموعة 22 ، الأمين العام للحزب، التدخل لوقف تجاوزات أمينة القسمة التي تشغل في نفس الوقت رئيسة بلدية المدنية، التي احتكرت منح بطاقات العضوية وعطلت سير العملية -حسبه- الأمر الذي تسبب في تعطيل حصول أزيد من 50 شابا على البطاقات.
وبحسب الشكوى التي تحوز عليها "الشروق" والموقعة من طرف مناضلي بلدية المدنية وعلى رأسهم مولود دريش، فإن جمال ولد عباس، مطالب بالتدخل لوقف ما أسموه بالتجاوزات التي تعرفها القسمة مع اقتراب الموعد الانتخابي، وذكر هؤلاء في رسالة رفعوها إلى كل من الأمين العام وعضو المكتب السياسي المكلف بالتنظيم الصادق بوقطاية ونسخة أخرى إلى المكلف بالانخراط رشيد عساس ورئيس محافظة حسين داي، يدعونهم لتدخل السريع، وتطبيق التعليمة التي سبق وان شدد عليها الأمين العام للحزب، الداعية لضرورة بعث عملية الانخراطات، ويعتقد أصحاب البيان أن مثل هذه التصرفات التي تشهدها بعض القسمات من شأنها أن تؤثر سلبا على سمعة الحزب.