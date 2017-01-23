ضبطت سلطات التأمين بمطار القاهرة الدولي، الأحد، 100 قرص مخدر من عقار "زانكس" بحوزة عضو مجلس النواب، المخرج السينمائي الشهير، خالد يوسف.
ووفقا لمصادر اعلامية، فقد تبين أن يوسف يحمل أقراصا مخدرة بحقيبته لدى سفره إلى باريس، وتم إلغاء سفره، وتوقيفه.
وأمر مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة اللواء فهمى مجاهد باتخاذ الإجراءات القانونية ضد النائب البرلماني.
وأوضحت مصادر أمنية بالمطار أنه لا توجد حصانة برلمانية داخل الدائرة الجمركية.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
الأكثر تفاعلا
1ليس مطلوبا التخرج من السوربون لمعرفة وضعية المغرب
2"انفصال" كاليفورنيا يسرّع التفكّك الأمريكي؟
3ماذا قال السيسي عن محاولة نقل السفارة الأمريكية إلى القدس؟
4كنت في غوانتانامو وأعرف أن التعذيب لا يفيد
5إيران ترد بالمثل على ترامب
Français English
الرأي
عمار يزلي
فريق على الريق
جمال لعلامي
بلا مزيّة... لكن!
عبد الناصر
"الشكارة" أصدق إنباء من "الكُتب"!
حبيب راشدين
"ترومبوتين" لهدم ردم يأجوج ومأجوج
جمال لعلامي
سلاك الحاصلين!
حسين لقرع
هل إقصاء المنتخب الوطني هو الكارثة؟!
سلطان بركاني
كيف تتمنّى أن ترحل عن هذه الدّنيا؟
سليم قلالة
بونوا يُنصف الحجاب في فرنسا
معلومي ياسين
لا تتلاعبوا بالجزائر
سلطان بركاني
المرجعية الدينيّة الوطنية.. بين التّنظير والتّطبيق
الفيديو
هذه العجوز أبكت مصر.. والسبب؟!
الثورة المصرية.. ما الذي تحقق من المطالب الشعبية؟
اللغة الإنكليزية في الجزائر.. هل تتفوق على الفرنسية؟
الصادق المهدي يعود إلى السودان بعد قضاء 30 شهراً في المنفى
إيفانكا ترامب تحبو في البيت الأبيض لأول مرة!
"إسرائيل" تفتح باب الاستيطان على مصراعيه
روسية تستعرض قوتها الخارقة بجر عربتي ترام في الصقيع!
ترامب ينهي مشاركة بلاده في اتفاقية التبادل الحر عبر المحيط الهادئ
امرأة آسيوية تعتدي على مسلمة بجامعة أستراليا
شاهد كيف يعامل كل من أوباما وترامب زوجته؟!
توقيف برلماني مصري بحوزته أقراص مخدرة بمطار القاهرة
وكالات
ضبطت سلطات التأمين بمطار القاهرة الدولي، الأحد، 100 قرص مخدر من عقار "زانكس" بحوزة عضو مجلس النواب، المخرج السينمائي الشهير، خالد يوسف.
تغطيات ذات صلة
دخول الولايات المتحدة.. من يُسمح له ومن يُمنع؟
ترامب يمهل الجيش 30 يوما لوضع استراتيجية تقضي على داعش
ترودو لللاجئين: أهلا بكم في كندا
توقيف برلماني مصري بحوزته أقراص مخدرة بمطار القاهرة
ربع مليون بريطاني "تؤذيهم" الإجراءات الأمريكية الجديدة
ووفقا لمصادر اعلامية، فقد تبين أن يوسف يحمل أقراصا مخدرة بحقيبته لدى سفره إلى باريس، وتم إلغاء سفره، وتوقيفه.
وأمر مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة اللواء فهمى مجاهد باتخاذ الإجراءات القانونية ضد النائب البرلماني.
وأوضحت مصادر أمنية بالمطار أنه لا توجد حصانة برلمانية داخل الدائرة الجمركية.