توقيف برلماني مصري بحوزته أقراص مخدرة بمطار القاهرة

ضبطت سلطات التأمين بمطار القاهرة الدولي، الأحد، 100 قرص مخدر من عقار "زانكس" بحوزة عضو مجلس النواب، المخرج السينمائي الشهير، خالد يوسف.

ووفقا لمصادر اعلامية، فقد تبين أن يوسف يحمل أقراصا مخدرة بحقيبته لدى سفره إلى باريس، وتم إلغاء سفره، وتوقيفه.

وأمر مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة اللواء فهمى مجاهد باتخاذ الإجراءات القانونية ضد النائب البرلماني.

وأوضحت مصادر أمنية بالمطار أنه لا توجد حصانة برلمانية داخل الدائرة الجمركية.