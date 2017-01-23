في رد على قرار ترامب.. ترودو لللاجئين: أهلا بكم في كندا

أ ف ب

أكد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، السبت، ارادة بلاده في استقبال اللاجئين "بمعزل عن معتقداتهم"، غداة قرار البيت الأبيض منع دخول مواطني سبع دول إسلامية أراضي الولايات المتحدة.

وقال ترودو في تغريدة على موقع تويتر "إلى الذين يهربون من الاضطهاد والرعب والحرب، عليكم أن تعرفوا أن كندا ستستقبلكم بمعزل عن معتقداتكم". وأضاف أن "التنوع يصنع قوتنا". وكتب "أهلا بكم في كندا".

قرار ترودو جاء كرد غير مباشر على القرار الأمريكي الذي وقعه الرئيس دونالد ترامب، والذي يمنع مواطني سبع دول اسلامية (العراق وايران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن) من دخول الولايات المتحدة.

وبرر ترامب هذا الاجراء بالرغبة في مكافحة "الارهابيين الاسلاميين المتطرفين".

ونشر رئيس الوزراء الكندي على حسابه على تويتر صورة له خلال استقباله لاجئين سوريين في ديسمبر 2015. وكان قد حرص ترودو حينذاك على أن يستقبل في المطار أول دفعة من اللاجئين السوريين في إطار جسر جوي نظمته السلطات.

ومنذ ذلك الحين استقبلت كندا اكثر من 35 الف لاجىء سوري.

من جهة اخرى، وردا على القلق من تأثير المرسوم الاميركي الجديد على الكنديين المزدوجي الجنسية، أكد مكتب رئيس الوزراء أنه تلقى من واشنطن تأكيدات بأن الكنديين الذي يحملون جنسية واحدة من الدول السبع الواردة في المرسوم، لن يتأثروا بهذا الحظر.

وقالت كيت بيرشيز مديرة الاتصال في مكتب رئيس الحكومة الكندية في رسالة الكترونية، "تلقينا تأكيدا بأن المواطنين الكنديين الذين يسافرون بجوازات سفر كندية، بمن فيهم مزدوجو الجنسية، لن يتأثروا بهذا المنع".

وأضافت "تلقينا تأكيدات بأن المواطنين الكنديين الذين يسافرون بجوازات سفر كندية سيعاملون وفق الاجراءات الاعتيادية".

هذا وذكرت شبكة اذاعة كندا الحكومية استنادا إلى أرقام تعود الى 2011، أن أكثر من 35 ألف كندي يحملون جواز سفر صادر عن حكومة إحدى الدول السبع.