آلاف التوقيعات على عريضة لمنع ترامب من دخول بريطانيا

جمعت عريضة تطالب بمنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من زيارة بريطانيا عشرات الآلاف من التوقيعات، وذلك خلال ساعات قليلة من عرضها على الإنترنت، الأحد.

ويزداد عدد الموقعين على العريضة، بشكل مضطرد، على العريضة التي جمعت، حتى كتابة هذه الكلمات، أكثر من 40 ألف توقيع.

وإذا وصلت التوقيعات إلى 100 ألف، وهو أمر متوقع حدوثه، سيناقش البرلمان البريطاني موضوع العريضة، مثلما فعل مع عريضة مماثلة كانت تطالب باستفتاء ثان بشأن عضوية الاتحاد الأوروبي.

ويواجه ترامب احتجاجات بعد أن وقع، الجمعة الماضية، على أمر تنفيذي يقضي بحظر دخول الولايات المتحدة لمدة 90 يوما لحملة جوازات السفر الصادرة من إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن.