حجز 16 بندقية صيد بجانت توقيف عنصري دعم للجماعات الإرهابية ببومرداس

تمكنت مفرزة تابعة للجيش الوطني الشعبي، من توقيف عنصري (02) دعم للجماعات الإرهابية بولاية بومرداس.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، الأحد، أنه في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني بجانت في ولاية إيليزي، 16 بندقية صيد.

وحجزت مفرزة للجيش الوطني الشعبي وعناصر حرس الحدود، بتلمسان ومعسكر، 175 كيلوغراما من الكيف المعالج، فيما أوقفت مفارز أخرى بكل من جانت وبرج باجي مختار 24 مهربا وحجزت 3 مركبات رباعية الدفع وشاحنتين و9 أطنان من المواد الغذائية و26 جهاز كشف عن المعادن و08 مولدات كهربائية و09 مطارق ضغط.

من جهة أخرى ضبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني، بكل من بشار وجانت وبسكرة، 32 مهاجرا غير شرعي من جنسيات إفريقية مختلفة.