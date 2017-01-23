استرجاع مركبة وأسلحة بيضاء تفكيك شبكة إجرامية تستدرج ضحاياها عبر "فيسبوك" بسطاوالي

تمكنت عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسطاوالي، من تفكيك شبكة إجرامية خطيرة مختصة في السرقة والنصب والاحتيال مكونة من 4 أشخاص، تم على إثرها استرجاع مركبة من نوع بيجو 206 وحجز مبالغ مالية وأسلحة بيضاء.

وأفاد بيان لمصالح الدرك الوطني، الأحد، أن عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسطاوالي التابعة لكتيبة زرالدة، تمكنت من الإطاحة بجمعية أشرار مختصة في السرقة والنصب والاحتيال والتزوير في الملفات القاعدية للمركبات، مع توقيف أربعة أشخاص متورطين في القضية تتراوح أعمارهم مابين 25 و38 سنة، وتم خلالها استرجاع مركبة مسروقة من نوع بيجو 206.

وأضاف البيان أنه بعد تفتيش مساكن المشتبه فيهم أسفرت العملية عن حجز مبالغ مالية من عائدات عمليات السطو والسرقة، إضافة إلى وصولات إيداع ملف تسجيل مركبات مزورة.

وأفاد المصدر أن التحقيق كشف أن أفراد العصابة يقومون باستدراج الضحايا عن طريق موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عبر صفحة خاصة بشراء السيارات التي تعرضت لحادث.

ويمتد نشاط هذه العصابة –حسب البيان- عبر كل أسواق السيارات من سطيف إلى بومرداس، حيث يوهمون الضحايا بالنشاط المتعدد إما بيع مركبة أو شرائها، ولدى الاتفاق مع الضحية بالبيع أو الشراء يقومون بالاعتداء عليه تحت طائلة التهديد، أين سلب منه المبلغ المالي المتفق عليه، وفي حال إبداء الضحية أية مقاومة يتعرض إلى اعتداء جسدي.

وختم البيان أنه بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، تم تقديم الأشخاص الموقوفين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة، الذي أمر بإيداعهم المؤسسة العقابية.