يدخل إضراب طلبة الهندسة المعمارية، الأحد، شهره الأول على المستوى الوطني، وذلك للمطالبة بمنحهم الاعتماد بعد التخرج ورفع درجة المهندس في سلم الوظيف العمومي.
وذكر ممثلون عن الطلبة في اتصال بنا، أنهم يضطرون بعد التخرج إلى دفع مبالغ مالية تصل إلى 10 ملايين سنتيم، مقابل إجراء تربص لدى مهندسين معتمدين من أجل الحصول على الاعتماد، وهو ما اعتبروه أمرا غير مقبول، مطالبين بمجانية التكوين وبالتزامات كتابية بذلك، إضافة إلى تقديم ضمانات بمنحهم الاعتماد في مدة لا تتجاوز 12 شهرا بعد إنهاء التربص.
وطالب منظمو المسيرة أيضا بمنح المتربص أجرة لا تقل عن 18 ألف دينار، وفتح المجال أمام طلبة الماستر، بإجراء دراسات وتربصات في مؤسسات هندسة معمارية سواء كانت عمومية أم خاصة، مع رفع درجة المهندس في سلم الوظيف العمومي إلى الرتبة 14، فضلا عن أحقية المشاركة في مسابقات التوظيف في قطاع التعليم. وتجدر الإشارة إلى أن إضراب طلبة الهندسة المعمارية بلغ أمس شهرا بالتمام والكمال، وهي نفس الحال بالنسبة لطلبة المدرسة العليا للأساتذة والبيوتكنولوجيا وكذا الصيدلة والمحروقات وجراحة الأسنان الذين يوشك إضرابهم أن يدخل شهره الثالث.
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للمطالبة بالاعتماد لفتح مكاتب ومجانية التربص
احتجاج طلبة الهندسة المعمارية والمحروقات يدخل شهره الثاني
وليد. ع
يدخل إضراب طلبة الهندسة المعمارية، الأحد، شهره الأول على المستوى الوطني، وذلك للمطالبة بمنحهم الاعتماد بعد التخرج ورفع درجة المهندس في سلم الوظيف العمومي.
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وذكر ممثلون عن الطلبة في اتصال بنا، أنهم يضطرون بعد التخرج إلى دفع مبالغ مالية تصل إلى 10 ملايين سنتيم، مقابل إجراء تربص لدى مهندسين معتمدين من أجل الحصول على الاعتماد، وهو ما اعتبروه أمرا غير مقبول، مطالبين بمجانية التكوين وبالتزامات كتابية بذلك، إضافة إلى تقديم ضمانات بمنحهم الاعتماد في مدة لا تتجاوز 12 شهرا بعد إنهاء التربص.
وطالب منظمو المسيرة أيضا بمنح المتربص أجرة لا تقل عن 18 ألف دينار، وفتح المجال أمام طلبة الماستر، بإجراء دراسات وتربصات في مؤسسات هندسة معمارية سواء كانت عمومية أم خاصة، مع رفع درجة المهندس في سلم الوظيف العمومي إلى الرتبة 14، فضلا عن أحقية المشاركة في مسابقات التوظيف في قطاع التعليم. وتجدر الإشارة إلى أن إضراب طلبة الهندسة المعمارية بلغ أمس شهرا بالتمام والكمال، وهي نفس الحال بالنسبة لطلبة المدرسة العليا للأساتذة والبيوتكنولوجيا وكذا الصيدلة والمحروقات وجراحة الأسنان الذين يوشك إضرابهم أن يدخل شهره الثالث.