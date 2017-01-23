بدعوى عقد صفقة مع النظام جيلالي سفيان يطالب "حمس" بمغادرة تكتل المعارضة

طالب جيلالي سفيان رئيس حزب "جيل جديد"، الأحد، "حركة مجتمع السلم"، بمغادرة هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة بدعوى وجود صفقة تكون قد عقدتها مع السلطة.

وكتب سفيان تدوينة على موقع تويتر جاء فيها "أطلب، رسميا، من حركة مجتمع السلم، مغادرة هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة!".

وحسب هذا السياسي، الذي قاطع حزبه التشريعات، فإن "حمس" تكون قد عقدت صفقة مع النظام على حساب المعارضة.

ورد عبد الرزاق مقري رئيس حركة حمس على هذه التدوينية بأخرى قال فيها "نعم يمكن أن تكون حركة مجتمع السلم في الحكومة.. إذا:

- كانت الانتخابات غير مزورة.

- إذا نجحنا في الانتخابات.

- الاتفاق على برنامج يضمن الانتقال الديمقراطي ويضمن الانتقال الاقتصادي من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد منتج.

وستعمل الحركة ما استطاعت أن تكون حكومة ما بعد الانتخابات التشريعية المقبلة توافقية تشمل كل القوى السياسية ذات المصداقية.